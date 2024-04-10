大谷翔平捲入水原一平涉賭案！大聯盟主席Manfred喊話：我相信他
美職大聯盟洛杉磯道奇球星大谷翔平，在開季前捲入前翻譯水原一平涉賭案，目前全案已經由美國聯邦調查局，與美國國稅局進行調查，近日大聯盟主席Rob Manfred則在節目上《The Carton Show》針對此事給出回應，並表示「自己是完全相信大谷翔平的，但大聯盟必須給球迷一個交代。」
記者張志宇/綜合報導
根據外媒透露，水原一平的博弈涉賭金額欠款高達450萬美元，但水原一平無需經過大谷翔平同意，卻能動用大谷翔平的私人銀行帳戶，不免讓外界認為是否為大谷翔平在背後指使，然後由水原一平操盤，雖此說法已遭到聯盟相關人士否認，因為從聯邦調查局的紀錄中，大谷翔平的帳戶僅有兩次匯款紀錄，看起來不像是會長期下注的賭徒。
對於大谷翔平涉入博彩案，大聯盟主席Rob Manfred則表示，「我相信大谷翔平，他在這起事件中，做的任何事都公開透明，我們是可以相信的，但聯盟仍有責任調查清楚此事，這樣才能向球迷保証比賽的公平性。」
其中關於案件將調查多久，根據大聯盟主席Rob Manfred向《橘郡紀事報》透露，「調查正在進行中，但很難準確知道目前進展到什麼程度，但我認為這不會持續很長時間。」
值得一提，回顧大聯盟的歷史中，大聯盟曾經在1989年時，對當時在大聯盟敲出最多安打的安打王Pete Rose給予終身禁賽處分，因為Pete Rose在擔綱總教練時，簽賭自己球隊能在比賽中獲勝。
目前大聯盟主席Rob Manfred則是宣佈，將不會對大谷翔平進行懲處，直到調查結果出爐為止。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁