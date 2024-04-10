掌「AI內閣」首任閣揆 卓榮泰：誠意溝通、人民優先是中心思想
總統當選人賴清德今（10）日召開記者會，正式公布首波內閣人事布局，包括民進黨前主席卓榮泰、文化部前部長鄭麗君接任正副閣揆，龔明鑫接任政院秘書長。對此卓榮泰致詞強調，對於520總統就任在即，自己已啟動徵詢未來內閣，將秉持過往「民主大聯盟」精神，用人唯才、不分黨派，並培育年輕世代，並強調「誠意溝通、人民優先」，這樣的理念與做法，就是新團隊的中心思想。
記者陳威叡／台北報導
賴清德520上任在即，卓榮泰將接任首任閣揆，今日也特別出席公布內閣記者會，致詞時表示，520新總統就任在即，自己已啟動，開始徵詢未來內閣，近期會階段定期向國人報告，希望行動創新AI內閣，秉持過往「民主大聯盟」精神，用人唯才、不分黨派，並培育年輕世代
卓榮泰表示，他也要求行政團隊，對自己業務政策要充滿信心，對國人需求與國會監督要誠懇積極溝通，誠實面對問題 、務實提出方法與踏實解決困難態度，用心於所有施政領域中。
卓榮泰也說，新的團隊也要需要國會的支持與合作，強調任何成功施政與有感的政績，都是行政立法攜手合作、共同完成，「誠意溝通、人民優先」，這樣的理念跟做法，就是新團隊中心思想。
最後卓榮泰表示，堅信福國利民第一，處處以和平繁榮為己念，中華民國台灣將會是一個公平、安全、文明的國家。