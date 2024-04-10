註冊創意私房超難！老司機揭黃子佼「煞費苦心加入」　祕辛太恐怖

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「名為變態的神父」說，註冊該論壇的門檻非常高，甚至還有專門的攻略，必須要先匯款並以e-mail聯絡，論壇再提供帳號、密碼，「匯款方式是一連串繁雜的步驟，不是一般人可以加入的，黃子佼能得知這個地方，然後連上去，看得出執念非常高，而且煞費苦心，不是一般想看色色東西的網友而已！」
網友留言：「駭人聽聞，零容忍，掃蕩N號房，公布購買者姓名，進監牢」、「不能被原諒，也不可原諒」、「我對色色的執念只要讀取時間長於5秒我就放棄了」、「一堆有錢的心理變態」、「根本現實版《恐怖旅舍》...」、「難怪之前有一些泰達幣搶劫或是其他犯罪案，原來是地下匯兌」、「真的超級噁...」
黃子佼被發現是「創意私房」（前名：小圈子）高級會員，擁有瀏覽更多不雅、非法影片的權限，檢方以違反《兒童及少年性剝削防制條例》條例，將他為2年緩起訴處分，需向公庫支付120萬元並寫至少1200字的悔過書，不過輿論認為現行懲罰太輕微，演藝圈、政界紛紛串聯及推動修法連署，目的為提高兒少性剝削加害人的罰則。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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