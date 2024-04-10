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註冊創意私房超難！老司機揭黃子佼「煞費苦心加入」　祕辛太恐怖

▲加入創意私房門檻相當高，老司機發現黃子佼煞費苦心加入，執念非常強烈。（圖／NOWnews資料照）
▲加入創意私房門檻相當高，老司機發現黃子佼煞費苦心加入，執念非常強烈。（圖／NOWnews資料照）

記者楊穎軒／綜合報導

黃子佼去年6月至今陸續被揭發ＭeToo醜聞，調查期間扯出案外案，檢方在他的4TB隨身硬碟查獲多部偷拍不雅影片，其中7部為未成年少女裸露內容，黃子佼坦承是從有「台版N號房」之稱的論壇「創意私房」付費下載，而他也是該網站的高級會員。對此，知情人士指出，加入「創意私房」的門檻不低，「看得出（黃子佼）執念非常高，而且煞費苦心，不是一般想看色色東西的網友而已！」

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▲黃子佼捲入MeToo又被發現購買未成年少女不雅影片，形象澈底崩毀。（圖／華視提供）
▲黃子佼捲入MeToo醜聞又被發現購買偷拍未成年少女影片，形象澈底崩毀。（圖／華視提供）
時事評論粉專「名為變態的神父」發文表示，雖然「創意私房」被稱「台版N號房」，但創辦人是大陸人「老馬」，雇用的帳房、影片提供者、論壇員工為台灣人，他們平時各有正職，網友交易時使用泰達幣，並多次提到人民幣換算，付款路徑包括微信、淘寶、支付寶、蝦皮等，論壇影片有中國大陸、香港、台灣的偷拍影片，以台灣為大宗。

「名為變態的神父」說，註冊該論壇的門檻非常高，甚至還有專門的攻略，必須要先匯款並以e-mail聯絡，論壇再提供帳號、密碼，「匯款方式是一連串繁雜的步驟，不是一般人可以加入的，黃子佼能得知這個地方，然後連上去，看得出執念非常高，而且煞費苦心，不是一般想看色色東西的網友而已！」

▲黃子佼被發現性騷擾案爆發後還在購買偷拍片。（圖／黃子佼臉書）
▲黃子佼被發現性騷擾、強制猥褻案爆發後還購買偷拍影片。（圖／黃子佼臉書）
網友留言：「駭人聽聞，零容忍，掃蕩N號房，公布購買者姓名，進監牢」、「不能被原諒，也不可原諒」、「我對色色的執念只要讀取時間長於5秒我就放棄了」、「一堆有錢的心理變態」、「根本現實版《恐怖旅舍》...」、「難怪之前有一些泰達幣搶劫或是其他犯罪案，原來是地下匯兌」、「真的超級噁...」

黃子佼被發現是「創意私房」（前名：小圈子）高級會員，擁有瀏覽更多不雅、非法影片的權限，檢方以違反《兒童及少年性剝削防制條例》條例，將他為2年緩起訴處分，需向公庫支付120萬元並寫至少1200字的悔過書，不過輿論認為現行懲罰太輕微，演藝圈、政界紛紛串聯及推動修法連署，目的為提高兒少性剝削加害人的罰則。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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