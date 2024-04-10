新內閣出爐！520概念股發威 軍工、生技與太陽能多檔漲停祝賀
準總統賴清德首波新任閣揆今（10）日出爐，行政院長將由民進黨前主席卓榮泰擔任，行政院副院長由前文化部長鄭麗君升任。而今日台股早盤雖回落，但520概念股發威！軍工、生技與太陽能族群表現亮眼，像是亞航、中光電早盤飆漲停，太陽能的國碩也漲停。另外生技醫療紅通通，奈米醫材漲停，杏國、科妍幾近漲停。
記者許家禎／台北報導
準總統賴清德首波新任閣揆出爐，賴清德今日在會上宣布由民進黨前主席卓榮泰擔任行政院長，卓榮泰隨後上台宣布行政院副院長由前文化部長鄭麗君擔任、行政院秘書長為龔明鑫、行政院發言人為陳世凱。
而今日台股雖然沒有昨天漲勢，早盤回落小跌，來到20769點附近，台積電也熄火，早盤跌9元，來到810元，跌幅0.8%，但台股盤面仍相對有撐，主要是520概念股發威撐盤。
其中，軍工國防概念股強勢走揚慶賀，像是亞航、中光電飆漲停，晟田與台船漲逾4%，榮剛、波力、長榮航太漲3%，寶一漲2%，漢翔、駐龍、千附、事欣科走揚1%。
生技醫療股中，奈米醫材飆漲停，杏國、科妍幾近漲停，五鼎、台耀漲3到4%.太陽能族群的國碩飆漲停，電力供應的達能漲8%，聯合再生漲6%以上，茂迪、元晶、億光、安集漲3到4%。