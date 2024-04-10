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疑似護航黃子佼！批外界「自命清高」　棉花糖小球道歉：無意冒犯

▲棉花糖樂團主唱小球曾幫黃子佼宣傳書籍，這次發言被質疑護航好友黃子佼，她公開道歉無意冒犯受害者。（圖／小球FB）
▲棉花糖樂團主唱小球曾幫黃子佼宣傳書籍，這次發言被質疑護航好友黃子佼，她公開道歉無意冒犯受害者。（圖／小球FB）

記者江芷稜／綜合報導

娛樂圈爆發「黃子佼之亂」，演藝人員被迫表態選邊站，一不小心就失言被炎上，樂團「棉花糖」主唱小球（莊鵑瑛）日前發文「落井下石與自命清高的人們，正挾持看手機的我們」引起爭議，被質疑是為好友黃子佼護航，讓粉絲感嘆「我對妳非常失望」，紛紛揚言要脫粉，她今（10）日發文公開道歉，強調尊重性自主權，「若有人因此感到被冒犯，並非初衷，為此我很抱歉」。

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▲棉花糖樂團主唱小球發文，遭網友懷疑護航黃子佼掀論戰，她曾在黃子佼道歉文下留言被翻出。（圖／小球Threads）
▲棉花糖樂團主唱小球發文，遭網友懷疑護航黃子佼掀論戰，她曾在黃子佼道歉文下留言被翻出。（圖／小球Threads）
小球原先貼文未指名道姓，網友猜測是否和黃子佼有關，她直率回應：「如果這句話讓你代入佼佼哥事件，那也就是我說的擔憂，因為在我發文之前就明確也有意識知道我講的不只是這件事，而是包括地震所有消息和其他更大結構與更大規模與代代影響的事。」這番言論未能止火，反而更加惹怒網友。

▲棉花糖樂團主唱小球與黃子佼交情很好，曾曬出對方送的禮物。（圖／小球IG）
▲棉花糖樂團主唱小球與黃子佼交情很好，曾曬出對方送的禮物。（圖／小球FB）
小球與黃子佼過去交情不錯，曾在社群平台曬出黃子佼送的禮物，並拍影片幫忙宣傳他的書籍，黃子佼性騷擾事件延燒時，她在社群平台Threads發文「落井下石與自命清高的人們，正挾持看手機的我們」，被網友認為是影射黃子佼收藏少女不雅片事件，招致大量負面批評，歌迷對她的言論感到失望，紛紛表示要脫粉退追蹤。

▲棉花糖主唱小球發文疑似聲援黃子佼。（圖／小球Threads）
▲棉花糖主唱小球發文疑似聲援黃子佼。（圖／小球Threads）
眼看戰火難平息，小球今日終於發文道歉，首先強調「尊重性自主權，性剝奪須消失」，自認發文是因種種新聞事件寫下的感受，初心是希望在不預設立場的心態下，持續關注各種議題，她向受影響者道歉：「若有人因此感到被冒犯，並非初衷，為此我很抱歉。」表示此事提醒自己文字力量強大，「未來要能更準確且溫和地傳遞自己本意」。

▲棉花糖樂團主唱小球為發言道歉，表示無意冒犯其他人。（圖／小球FB）
▲棉花糖樂團主唱小球為發言道歉，表示無意冒犯其他人。（圖／小球FB）

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