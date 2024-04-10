疑似護航黃子佼！批外界「自命清高」　棉花糖小球道歉：無意冒犯

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小球與黃子佼過去交情不錯，曾在社群平台曬出黃子佼送的禮物，並拍影片幫忙宣傳他的書籍，黃子佼性騷擾事件延燒時，她在社群平台Threads發文「落井下石與自命清高的人們，正挾持看手機的我們」，被網友認為是影射黃子佼收藏少女不雅片事件，招致大量負面批評，歌迷對她的言論感到失望，紛紛表示要脫粉退追蹤。
眼看戰火難平息，小球今日終於發文道歉，首先強調「尊重性自主權，性剝奪須消失」，自認發文是因種種新聞事件寫下的感受，初心是希望在不預設立場的心態下，持續關注各種議題，她向受影響者道歉：「若有人因此感到被冒犯，並非初衷，為此我很抱歉。」表示此事提醒自己文字力量強大，「未來要能更準確且溫和地傳遞自己本意」。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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