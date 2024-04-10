黃子佼「人魚展覽」照片曝光！眾人作嘔看不下去：不知多少受害者

統神昔脫口「女兒又不能用」嚇到女來賓！好友怒嗆：畜牲中的畜牲

▲統神在節目上對女來賓脫口表示，「女兒又不能用，我一定住外面！」遭到好友基隆東怒嗆，「畜牲中的畜牲！」（圖／翻攝遊戲大亂鬥）
▲統神在節目上對女來賓脫口表示，「女兒又不能用，我一定住外面！」遭到好友基隆東怒嗆，「畜牲中的畜牲！」（圖／翻攝遊戲大亂鬥）

記者詹鎰睿／綜合報導

滋事型網紅亞洲統神（張嘉航）日前在直播中談論黃子佼不雅片看法時，竟脫口表示「沒那麼嚴重」、「我也想X未成年啊！怎麼樣？對不對？」遭到網友炎上，統神更藉此痛罵民進黨，還與民進黨黨員吳錚直播大戰。近日，就有網友挖出統神昔日在網路節目的可怕言論，「我是妳爸我一定住外面，整個家庭都女生，女生又不能用！」遭一旁好友基隆東怒罵，「你真的是畜牲中的畜牲！」

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由統神、基隆東主持的網路節目《統神電台2.0》，因談論許多大尺度的話題，再加上兩位主持人不斷與女來賓開黃腔的效果，廣受不少粉絲喜愛。前陣子，統神又邀請身材火辣的網紅「蘋蘋澎澎」姐妹上節目，而聊到家庭狀況時，統神則直言蘋蘋澎澎的爸爸在家裡應該會很尷尬。

▲統神的荒謬言論與邏輯，讓其他3人只能尷尬微笑，基隆東更是看不下去。（圖／翻攝遊戲大亂鬥）
▲統神的荒謬言論與邏輯，讓其他3人只能尷尬微笑，基隆東更是看不下去。（圖／翻攝遊戲大亂鬥）
遭到蘋蘋澎澎駁斥「我爸很開心啊！」之後，統神立刻回說，「不可能，我是妳爸的話我不會住家裡，就是整個家庭都是女生，女兒又不能用，我一定會住外面啊！」這讓其餘3人相當傻眼，蘋蘋澎澎則疑問，「所以對女兒會用戀愛的心情去看？」怎料，統神竟回應，「就...有可能啊，有可能會有反應！」

言論一出，一旁的好友基隆東看不下去，直接回嗆，「如果你生女兒，看到女兒的裸體ＸＸ，你真的是畜牲耶，你真的是畜牲中的畜牲耶。」影片曝光後，立刻引發眾多網友謾罵，「真的是有夠噁= =」、「感覺在用笑話包裝真心話，而且也不好笑」；不過也有粉絲表示，「他只是打打嘴砲而已啦」、「其實統神早期就是這樣的言論了，但說真的敢講出來的人，他是不會去做。」

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