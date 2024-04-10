統神昔脫口「女兒又不能用」嚇到女來賓！好友怒嗆：畜牲中的畜牲

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遭到蘋蘋澎澎駁斥「我爸很開心啊！」之後，統神立刻回說，「不可能，我是妳爸的話我不會住家裡，就是整個家庭都是女生，女兒又不能用，我一定會住外面啊！」這讓其餘3人相當傻眼，蘋蘋澎澎則疑問，「所以對女兒會用戀愛的心情去看？」怎料，統神竟回應，「就...有可能啊，有可能會有反應！」
言論一出，一旁的好友基隆東看不下去，直接回嗆，「如果你生女兒，看到女兒的裸體ＸＸ，你真的是畜牲耶，你真的是畜牲中的畜牲耶。」影片曝光後，立刻引發眾多網友謾罵，「真的是有夠噁= =」、「感覺在用笑話包裝真心話，而且也不好笑」；不過也有粉絲表示，「他只是打打嘴砲而已啦」、「其實統神早期就是這樣的言論了，但說真的敢講出來的人，他是不會去做。」
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