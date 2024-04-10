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全聯「稀有隱藏美食」被爆出！比菜市場便宜　婆媽愣：買到賺翻了

▲全聯因為營業時間非常長，加上有販售各式生鮮蔬果、日常生活用品等，成為不少上班族以及婆媽購物的首選之地。（圖／記者林調遜攝）
▲全聯因為營業時間非常長，加上有販售各式生鮮蔬果、日常生活用品等，成為不少上班族以及婆媽購物的首選之地。（圖／記者林調遜攝）

記者張嘉哲/綜合報導

全聯因為營業時間非常長，加上有販售各式生鮮蔬果、日常生活用品等，成為不少上班族以及婆媽購物的首選之地，近幾年除了賣起便當、熟食之外，還有許多麵包甜點。然而，近日就有網友分享自己去逛全聯時，買了一盤「切好的脆皮油雞」，結果實品照曝光之後，引爆熱烈討論，不少婆媽驚呆表示「逛全聯這麼多年，完全沒看過這產品」、「我家這真的沒賣，第一次看到全聯這種包裝的雞欸」。

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一名網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「全聯這油雞真的很好吃，我已經看很久了，昨天買回來吃看看，真的很驚艷，停不下來，今天又跑去買了一盒」只見貼出的照片，該品名為「脆皮油雞」，切好快並且用保鮮盒裝盤的販售模式，售價為110元，其實就是常見菜市場雞肉攤在賣的切盤，不過卻在全聯能買到，實屬罕見。

▲網友在全聯買到「稀有隱藏食物」切盤油雞，一盒滿滿的只要價110元，讓不少婆媽相當驚訝。（圖/我愛全聯好物老實說）
▲網友在全聯買到「稀有隱藏食物」切盤油雞，一盒滿滿的只要價110元，讓不少婆媽相當驚訝。（圖/我愛全聯好物老實說）
貼文曝光後，大批婆媽超傻眼「.....這是什麼，我們這邊怎麼都沒有賣」、「哇！這也太稀有了吧，而且這麼大盤110元比菜市場便宜」、「這包裝確定是全聯的？我真的沒看過」、「完全沒看過這樣商品，不是用盒子裝的油雞腿嗎？」而也有吃過的內行人表示「好像南部門市才有，還有另一款阿里山茶雞也超好吃喔」、「之前有賣整隻的喔！一款油雞、一款阿里山茶雞，比菜市場便宜超多又好吃」而該網友也透露「我是在嘉義的全聯買到的」。

婆媽不信「切盤油雞」是全聯買的！「善美的」逛全聯必買到

由於貼文曝光後，許多人認為自己逛全聯這麼多年，根本沒看過全聯有賣這種「切盤雞肉」，因此認為網友應該是給錯資訊，但其實這其實真的是全聯販售的商品，從油雞切盤右下角可以看到「善美的」3字，這其實是全聯的生鮮商品處理中心，從2006年7月開始，台灣善美的公司就成為全聯的好幫手，目前在全台一共有6座處理中心，提供給全聯許多優質、有機的蔬菜以及生鮮等等。

根據官網的介紹，其實全聯有許多生鮮蔬果、海鮮甚至肉類都是由「善美的」公司所處理，像是我們常常購買的「產銷履歷」蔬菜以外，還有全聯販售的好欣豬、十三香雞肉系列、台灣鯛背肉、鮭魚菲力真空包裝等等，其實都是出於「善美的」之手哦！

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▲從2006年7月開始，台灣善美的公司就成為全聯生鮮食品的處理中心，全聯販售的許多蔬果、海鮮、肉品通通出自善美的之手。（圖/全聯官網）
「稀有隱藏油雞」去年中元節就推出！比菜市場便宜買到賺到

事實上，這款網友買到的稀有隱藏油雞，其實早在去年中元節要普渡的時候，全聯就推出過，當時候就是主打皮脆入味的「脆皮油雞」、以甘蔗慢燻上色的「阿里山茶雞」，讓民眾可以方便買回當拜拜供品，以一整隻販售399元，如今有網友買到進階版「切盤熟食販售」，已經不是袋裝，不僅讓價錢更親民，又讓懶得煮飯的婆媽省下不少煮菜的煩惱，輕鬆就有一道佳餚。

不過，這油雞、阿里山茶雞可不是隨處全聯門市都有賣，根據社團綜合情報，多為南部門市熟食區才有販售，《NOWnews》記者常去的台北信義區全聯門市，倒是沒有看到過這種油雞的身影。而從售價也可以看出，切盤裝好的油雞在全聯販售110元，而記者過去曾經在菜市場雞肉攤買過以塑膠盒裝，份量還沒有全聯多的油雞，一份就要價150元，顯見全聯的CP值略勝一籌，如果家裡附近全聯有賣該款油雞的人，下回說不定可以買來嚐鮮！

▲全聯去年中元節就推出過拜拜適用的脆皮油雞，當時是以包裝整隻販售，一隻399元，如今有切盤的版本，價格更加親民。（圖/我愛全聯好物老說）
▲全聯去年中元節就推出過拜拜適用的脆皮油雞，當時是以包裝整隻販售，一隻399元，如今有切盤的版本，價格更加親民。（圖/我愛全聯好物老說）

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