「卓君配」親曝被徵詢時間點！鄭麗君：我愛好自由卓榮泰打動我
準總統賴清德今（10）日公布首波內閣人事，宣布由民進黨前主席卓榮泰擔任行政院長；卓榮泰隨後也公布副院長為文化部前部長鄭麗君，秘書長為國發會主委龔明鑫、發言人則是台中市前議員陳世凱。被問到何時被徵詢，卓榮泰表示，4月初賴清德才徵詢他；鄭麗君也感謝卓榮泰的邀請，並透露自己是在清明連假本來要出遊的時候接到卓榮泰的電話。
記者王德蓉／綜合報導
媒體提問，3月30日卓榮泰被問過有無被徵詢，當時他說沒有，那是何時被徵詢？卓榮泰回應，選舉後他與賴清德談過其他未來局勢的問題，而真正談到內閣人事，賴清德是在4月初才徵詢他，那天是毫無情境被問到，不過之後有進入問題核心，才確定賴清德的邀請。對於賴清德分析情勢、各種合作的各種可能性，自己當然覺得必須全力以赴。
鄭麗君則表示，感謝卓榮泰邀請她加入未來的執政團隊，自己是在清明連假本來要出遊的時候，接到卓榮泰的電話，「他非常熱情」；卓榮泰也跟她提到，她參與政策規劃，一起落實會很有意義，卓榮泰打動她本來愛好自由的個性，因此答應加入團隊，未來她會全力的協助推動政務，在政策方面需要她溝通協調的，她一定全力以赴。
龔明鑫則說，感謝賴清德、卓榮泰近日的約詢，未來的院長卓榮泰大大小小的秘書長都當過，是「秘書長達人」，自己之後可以在卓榮泰身上學習很多，該怎麼做好秘書長的角色；針對卓榮泰有提到他可以幫忙的地方，尤其在財經部分，他也會做好自己的工作。陳世凱則說，卓榮泰也是近期跟他徵詢，由於他還有三個孩子在台中，所以有跟太太討論過，謝謝卓非常體諒，未來會做好發言的工作，並指出卓榮泰過去發言非常厲害，因此他壓力很大，不可以發言得不好。