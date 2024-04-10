行銷台中還是行銷「燕國」？張家銨批盧秀燕肖像布條宛如「尊者」
台中市政府為人口數即將突破285萬人舉辦系列慶祝活動，網友挖苦市府辦公大樓內掛起市長盧秀燕肖像的大型慶祝布條，根本是把台中當「燕國」。市議員張家銨痛批盧秀燕搶風頭搶過頭，花公帑行銷自己，宛如電影《周處除三害》的「尊者」，更忽視基層公務員們的努力。有網友認為，遷居台中是因為天氣好，而非誰執政，並抱怨台中捷運少、塞車擠死了。
記者顏幸如／台中報導
市府民政局回應表示，全台人口負成長情況下，台中市人口仍持續增長，代表市府在公共建設、社會福利等施政上受到肯定。另有關布條設計，市長是城市行銷當然代言人，各城市以市長代表宣傳的作法很常見。
張家銨批評，盧秀燕過去一向好大喜功，為了政績常將功勞攬在自己身上，現在還用市府公帑印製肖像的大型布條。對此她以電影《周處除三害》內教主的角色「尊者」比喻，指盧秀燕簡直是把自己當神般受人歌功頌德。
張家銨強調，台中市人口增加，是全體市府公務人員們的努力，絕非市長一人功勞。她提醒，人口增長代表台中市有更多需要解決的問題，盧秀燕身為市長，與其有心提高自己曝光度，不如好好想想提升市民福祉。
網友也留言批評「到處都是她的臉，第四台也播她的廣告」、「拿納稅人的錢幫自己打廣告」、「人又不是她生的，莫名其妙」、「搞偶像崇拜」。也有人不認同張家銨看法，認為多數人會遷居台中，不全然與治理這個地方的人有關，更有可能是看中氣候與地形的宜居性，網友附和「是因為天氣好，先把捷運都蓋一蓋好嗎？車多擠死了。」