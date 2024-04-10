中國電動車殺進世界已成定局？謝金河：葉倫訪中鎩羽而歸
美國財政部長葉倫上周展開為期四天的中國行，此行目的是希望中國能抑制過剩產能，直指中國政府透過補貼政策，來讓中國電動車有低價優勢。她也在週一（8日）舉辦會後記者會，她表示美國不會接受新產業像10年前美國鋼鐵業遭受重創一樣，被中國補貼的進口產品擊垮。不過財信傳媒董事長謝金河今（10）日早上以「通縮可能變成通殺！葉倫鎩羽而歸！」為標題來評論此事。
記者陳郁柔／台北報導
謝金河認為，葉倫在九個月內兩度造訪中國，為的是中國過剩產能正大殺四方，希望中國抑制過剩產能。在葉倫訪中前夕，一艘超級貨輪探索者一號正載運數千輛比亞迪電動汽車從深圳駛入德國不萊梅哈芬港，中國的電動車正全面攻入歐洲。
這次葉倫鎖定三大產業，一個是電動汽車，一個是太陽能電池模組，另一個是新能源產品（電池）。葉倫說中國太大了，世界所有國家都無法吸收中國如此巨大產能，中國正在改變世界的價格，人工壓低的價格的中國產品將影響全球企業的生存。
不過，中方透過各種管道回應，中國駐美大使謝鋒說：部分人指中國產能過剩對其他國家威脅，這是一個偽命題。全球優質產能不是過剩，而是嚴重不足，隨著新生產力在中國加速形成，各項利好措施出台，中國經濟會讓世界刮目相看。商務部長王文濤在法國和中國電動車企舉行圓桌會議表示，中國電動車有完善供應鏈及創新體制，說中國用國家補貼殺戮全球，是污蔑中國！
謝金河表示，看起來，中國新能源車殺進世界已經成定局，鴻海的MIH的一腳都還沒有踏出來，創業的兩個元老魏國章和鄭顯聰都已去職。Tesla首季銷售38.68萬輛，年減8.5%，Tesla股價節節敗退，馬斯克的下一步怎麼走？正備受關注！