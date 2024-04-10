王品初瓦、嚮辣食物中毒「驗出諾羅病毒」！醫：員工1事害慘公司
王品集團旗下餐廳「初瓦台北西門店」及「嚮辣和牛麻辣鍋西門店」爆發疑似食物中毒事件，疾管署在初步的檢驗過後，判斷可能是「諾羅病毒」導致，至今已通報82人身體不適。胸腔科醫師蘇一峰發文表示，「從王品一大堆人食物中毒，結果受害者驗出諾羅病毒，推測應是員工腸胃炎還上班，結果害到老闆、擊沉公司。」
記者周淑萍/綜合報導
王品集團下的初瓦、嚮辣爆發食物中毒案，疾管署、台北市衛生局等政府相關單位也不敢輕忽，大動作地展開調查。疾管署副署長曾淑慧在例行記者會中說明，根據上週腹瀉就診通報，確實有來自王品集團的個案，初步檢驗結果為是「諾羅病毒」。
蘇一峰醫師在臉書上發文表示，王品集團有一大堆人食物中毒，結果受害者驗出諾羅病毒，而諾羅病毒跟之前細菌不一樣，放在食材上是不會自己繁殖的，他認為有應該是有一個人在廚房傳播病毒，根據他合理推測「有員工腸胃炎還血汗抱病上班」，但沒想這樣的行為一舉害到老闆，甚至擊沉公司。
書田診所小兒科主治醫師蘇軏提醒，諾羅病毒主要透過「飛沫傳染」，雖然主要的流行期在冬天，但如果食品、環境不衛生，或是食物沒有充分加熱、煮熟，病毒就容易汙染食物，進而引起規模性傳染。此外，諾羅病毒傳染力強，散播能力可長達兩週，容易引發群聚感染，大人與小孩都需慎防。因此平時要養成勤洗手的好習慣。