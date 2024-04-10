「創意私房」難封網？藍委批動作緩慢　薛瑞元喊修法給封網權力

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然而，昨（9）日數位部表示，只要衛福部依法命其停止解析，就能執行技術面，但衛福部次長李麗芬稱，這個案件沒有經過民眾向性影像處理中心檢舉、且目前由檢調處理中，因此封網相關作為，需要再跟法務部討論是否能夠進行，或是由民眾向性影像處理中心檢舉後，依循程序、由地方主管機關處理。
王育敏今日質詢時詢問薛瑞元，各界希望盡快將前述論壇網站儘速下架、封網，避免繼續對受害人造成傷害，但衛福部、數位部、法務部是否橫向聯繫上有困難，以至於目前的處置作為相當緩慢。
薛瑞元回應表示，實務上處理這類案件有兩個做法，一是依循行政指令，衛福部受理申訴後，依據案件內容要求業者下架，但業者不執行後，才能做封網動作，這個管道處理上會慢，二是在涉及刑事案件時，檢調作為證據扣押、藉此封掉網站，單就這次事件，性影像部分北檢還沒有結案，處理方式會跟法務部討論。
此外，薛瑞元說，對於這類涉及兒少性影像、架設於國外的網站，希望未來通過修法，讓法律授權衛福部直接處理；王育敏對此表示贊成，她指出，如果要及時下架、封網，應該要給行政機關採取主動作為的權力、才能有強力了行政介入，現行通過申訴的處理方式，時效上太過緩慢。
王育敏說，接下來修法希望針對2大重點，包括加重刑罰、賦予主管機關發現，即時啟動封網動作的權力，也要求法務部、數位部配合，往此方向研議修法。
薛瑞元於會中休息時間接受媒體聯訪表示，針對「涉及兒少性剝削、且設於境外的網站」，依據現行的處理作法，都會有曠日費時的情況，且時常遇到無法通知行政處分、對方因此耍賴的問題，希望針對此類網站、通過修改《兒童及少年性剝削防制條例》，跳過通知程序、直接授權衛福部進行封網的權力，以加速處理。