TikTok險被禁！在印尼與Tokopedia合併 重回「直播帶貨」賽道
母公司是中國科技企業字節跳動（ByteDance）的影音分享及製作平台TikTok，去年12月遭印尼政府要求不能「直播帶貨」，如今靠合併重回電商之列。印尼GoTo集團電商總裁Melissa Siska Juminto已證實，TikTok與GoTo旗下的電商平台Tokopedia近期正式完成系統整合成為Shop Tokopedia。
國際中心賴正琳／綜合報導
TikTok為中國社群軟體「抖音」國際版，2023年1月數據顯示，TikTok在全球擁有15億月活躍用戶，其中主要以大學以下的年輕族群為主。除了廣告盈利，TikTok主要賺錢管道還有「直播帶貨」的分潤，隨著TikTok大舉進攻東南亞市場，TikTok Shop也走入一般民眾的生活，不少東南亞面孔的網紅，在TikTok平台開直播叫賣商品，然而去年底印尼政府禁止TikTok Shop營運，直到近期才以合併的方式回歸電商之列。
印尼GoTo集團電商總裁Melissa Siska Juminto表示，正式與TikTok完成整合，這將改變TikTok Shop的支付基礎設施，融入Tokopedia的系統內。換句話說，未來TikTok在印尼只作為社群媒體存在，僅向消費者展示產品，而幫助消費者完成下單、付款和交易等所有電商活動則由Tokopedia全權負責。
印尼電商市調機構 Compas.co.id數據顯示，自回歸印尼電商市場後，TikTok電商多項業績已超出關閉前水準，其中民生用品銷售額大增80%，銷量更成長96%，而美容類產品銷售更是直線飆升250%。
Shop Tokopedia上的品牌形象已無TikTok字樣，目前也將TikTok用戶資料與Tokopedia用戶資料區隔，以避免數據濫用問題的發生，而Shop Tokopedia也成功獲得印尼通訊與資訊部頒發的電子系統營運商註冊證書（TDPSE）。印尼貿易總局局長lsy Karim指出，印尼政府後續也將持續監督Shop Tokpedia，以確保其電商活動有符合印尼社群地商禁令的相關規定。