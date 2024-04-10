東華大學財損「達20億」　強震受災逾500校、教育部爭取專案補助

我是廣告 請繼續往下閱讀
花蓮東華大學在地震過後發生火警，導致理工學院建築被燒毀，學生宿舍也傳出災情，包括天花板掉落，有1700床無法使用，以及接近300間的廁所管線全部錯位等，對於被燒毀的建築將進行拆除，並在異地新建化學館，校方粗估整體財損達5億元。
立委洪孟楷質詢時詢問，先前媒體指出，全台共有515所學校因地震受損，災損金額超過10億元，請問教育部有何專案補助？
林明裕回應，主要是東華大學部分受損嚴重，粗估經費要20億元，高中以下所需經費，目前還在估算中。
洪孟楷質疑，怎麼又超過了，之前說東華大學財損5億元、花蓮女中達2.2億元，全台差不多10億元，教育部到底有無統整全台災損經費？
教育部國教署長彭富源說，各縣市陸續報來最新數據，今天下午5點前，會進行最後收網，目前掌握到，教育部已先救急、補助各縣市6200萬元，讓各校如期在4月8日開學，惟有花蓮縣西寶國小師生先移至富世國小內上課。
林明裕補充，東華大學前天報來的最新災損金額為19億2280萬，教育部今天下午會去勘災、做更精準的評估。
洪孟楷詢問，全台這一波0403大地震的校園災損狀況，該如何補助？是會跟行政院申請專案預算，還是排擠到今年已編列的教育預算？
林明裕回應，依照過往公務預算編列方式，行政院公共工程委員會將直接受理各縣市政府提報學校災損補助經費，今天下午待各縣市報來最新數據後，會有一個初步的金額。
更多「0403花蓮大地震」相關新聞。