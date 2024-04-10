花蓮強震搜救第8天！怪手抵砂卡礑開挖 游姓父女遺體今將脫困
花蓮地震搜救進入第8天，搜救人員持續在太魯閣砂卡礑步道搜尋失聯者，今（10）日將進行開挖，3台怪手已抵達0.45公里處，預計今天就能將受困0.5公里處的游姓男子及大女兒2具遺體帶出來，並持續搜尋澳籍新加坡夫妻。
社會組／綜合報導
花蓮縣消防局特搜隊長簡弘丞說明，今日共出動警消20人、義消15人，搜尋熱區仍在0.5及1.8公里兩處，目前怪手已抵達0.45公里處，因多處路段崩坍嚴重，改從河床填土鋪路過河，就能抵達現場開挖，預計今天就能將5日發現的2名罹難者帶出。
至於澳籍新加坡夫妻搜救部份，簡弘丞指出，根據最後身影在0.5公里處推算，過去幾天持續在0.5公里到1.5公里處來回搜索未果，昨日在0.85公里處發現男鞋，經確認非澳籍新加坡夫妻所有，今日鎖定1.8公里大水管處後方2處大崩壁，派出6名警消、3犬持續搜索。
失聯的游姓男子一家5口，游男和大女兒遺體已尋獲，被壓在步道巨石下，尚有妻子及2名兒女失聯；另澳籍新加坡夫妻Sim Hwee Kok（譯名：沈惠國）和Neo Siew Choo（梁秀珠）的家屬也已抵台，帶來2人衣物交給搜救隊員，讓搜救犬熟悉味道，盼盡快找到人。