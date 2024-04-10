伊能靜公開體重數字自覺不負責！分享一招減肥法「10天瘦6公斤」
56歲的伊能靜注重外貌保養，是演藝圈公認的美魔女之一。她昨（9）日發文透露，日前從韓國回來後胖到56公斤，自覺「身為女藝人太不負責了」，努力在10天內瘦下6公斤，她也分享自己的「碳循環減肥法」，4天為一循環，成功恢復標準身材。
記者薛羽彤／綜合報導
伊能靜表示，她在參加《乘風破浪的姐姐》時，體重大概96斤（48公斤），但現在回頭看當時的自己覺得太瘦了，「看起來表情總像是有點兇，加上年齡的關係，膠原蛋白流失，人顯得乾癟。」於是她把體重標準訂在52公斤左右，認為身上帶一點肉感，反而會顯得有活力。
伊能靜認為自己身為女明星，體重也是工作的一部分，之前曾嘗試過秦昊減肥法，第四天吃到水果斷她就不行了。於是她找到適合自己短期瘦的方式「碳循環減肥法」，第1天液斷，可選擇任何無糖飲品，例如牛奶、豆漿、植物奶等，三餐各500ml，且必須喝到2000cc至3000cc的水量; 第2天只吃蛋白質，例如雞蛋、蝦，每餐一拳頭大小，需少調味；第3天只吃蔬菜，可選擇任何一種素食，每餐一拳頭大小蔬菜，一樣只能少調味；第4天則以粗糧玉米、紅薯、藜等等為主，也是每餐一個拳頭大小。
伊能靜以此方法4天為一循環，7天後她明顯感受到背部變得很薄，尺碼也從38減到了34，10天下來從56公斤瘦到50公斤，原本廠商給她舊尺寸的服裝都穿不下，因為她瘦太快了。伊能靜也提醒大家，如果胃、膽囊不好、貧血的人不要輕易嘗試；而達到理想體重後的人，也需要注意忌大吃大喝，身體健康最重要。
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