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巷仔內／賴清德新內閣像分官封爵　「民主大聯盟」仍是新潮流把持

▲賴清德（右）將上任總統，520後由卓榮泰（左）出任行政院長。（資料圖／NOWnews攝影中心）
▲賴清德（右）將上任總統，520後由卓榮泰（左）出任行政院長。（資料圖／NOWnews攝影中心）

記者何哲欣／台北報導

《史記・酈生陸賈列傳》提到，陸賈曾向漢高祖劉邦說，「居馬上得之，寧可以馬上治之乎？」提醒執政者，戰功強不代表治國能力強。不過未來的賴政府公布新政府團隊，卓榮泰、鄭麗君、潘孟安，全是賴清德競選時的重要幹部，賴清德今（10）日宣布新人事案，與其是新閣曝光，更像是分官封爵的記者會。

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賴清德競選時的團隊，包括決策委員會召集人邱義仁、後援總會總會長陳茂仁、國政顧問團召集人鄭麗君、總協調林佳龍、總督導卓榮泰、總幹事潘孟安、主任委員姚立明。加上未來的副總統蕭美琴，這幾人就是賴清德的用人核心，可見賴團隊圈圈有多小。

但賴清德是民選總統以來，得票率最低的新總統，民進黨也丟掉國會的最大席次，這樣的選舉成績完全無法說「好」，結果這群團隊卻還是能繼續擔任治國團隊，難怪根據《NOWnews今日新聞》網路民調，有近8成根本不看好卓內閣。

此外，賴清德指派卓榮泰、鄭麗君組閣，而現任副院長鄭文燦、總統府秘書長林佳龍去職，有分析解讀賴清德是要降低派系色彩，但實際上新政府幾乎都是新潮流掌控，除了少數屬總統蔡英文的英派仍留任外，未來內定的內政部長劉世芳、交通部長李孟諺都屬新潮流。藍白在選舉期間都喊「新潮流不倒、台灣不會好」，賴清德選後也退出新潮流，如今看來，賴清德退不退流，一點也不重要。

且不論是認為桃園、台中在這次大選選得不好，要鄭文燦、林佳龍負責，抑或是要鄭文燦、林佳龍再次親征，相較於很想選舉的林右昌，卻被安排在民進黨秘書長一職，2026無法參選、甚至屆時還要幫賴清德分擔選舉成敗責任，這三人的安排，更像是賴清德為了避免有派系做大，刻意為之的布局。

賴清德在勝選後曾說，未來組閣，各部會首長秉持民主大聯盟理念，只要好人才，不管是其他政黨或社會傑出人士，都樂意邀請。但如今看來，還是不出「大風吹」，熟面孔換個位置繼續當看看，沒有太多亮點。民進黨連續執政即將邁入第9年，但用人越來越保守，新瓶裝舊酒，讓人不知該如何期待。

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