李多慧又傳「不當隊長就解約」！本人早出面澄清：不要對我有誤會
南韓啦啦隊女神李多慧加入味全龍啦啦隊「小龍女」之後扛下「Captain」一職，與「隊長」小映共同合作備受關注。怎料，今（10）日又爆出李多慧執意要當隊長，不僅以「解約」威脅，更自行宣布隊長一事，殺的味全龍球團措手不及，而味全龍領隊丁仲緯則回應：「報導內容非事實，請將關注放到球場上一同為球員加油。」事實上，李多慧本人早就出面澄清過，希望大家不要對她有任何的誤會。
記者詹鎰睿／綜合報導
時間回到上個月22日，李多慧與味全龍球團幾乎同一時間對外宣布加盟小龍女並擔任「Captain Lee」一職，但在這之前，味全龍早在大巨蛋季前記者會上公布隊長由小映擔任，直接鬧出雙胞，掀起球迷們討論。不過，味全龍領隊丁仲緯當時則解釋，李多慧和小映兩人在定位上有所不同，希望未來能帶給球迷們不同的感受。
28日，李多慧出席活動時也說，官宣後有很多小龍女主動聯繫她，讓她覺得非常溫暖，迫不及待要與小龍女們見面，為大巨蛋的開幕戰做準備。然而在這段期間，李多慧和小龍女們相處融洽，也能從小龍女成員張晴、霖霖的IG上見到彼此的互動，眾人有說有笑，再加上《NOWnews今日新聞》先前也拍到小映和李多慧，這兩位隊長的親密互動，間接打破外界不合、內鬥等傳聞。
經過幾場比賽的洗禮後，這個月4日也迎來李多慧的台北見面會活動，面對媒體詢問有關「雙隊長」爭議，以及「高雄見面會票房不佳」一事，李多慧坦言，這些負面新聞她都有一一看過，也讓她感到很傷心，不知道為什麼會這樣，但她仍維持正能量，笑笑地喊話大家，「不要對我有任何的誤會！我會把最好的一面呈現給大家。」
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