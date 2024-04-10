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馬習二會今登場！回顧2015年首度會面　分治66年世紀之握成焦點

▲前總統馬英九率團訪中，有望與中國國家主席習近平二度會面。（圖／記者葉政勳攝）
▲前總統馬英九率團訪中，有望與中國國家主席習近平二度會面。（圖／記者葉政勳攝）

記者林怡昕／台北報導

2015年首場「馬習會」新加坡登場，吸引全球數百家媒體採訪，這是台灣與中國大陸自1949年政治分立以來，雙方最高領導人的首次會晤。當時兩人以「台灣領導人」與「大陸領導人」的身分見面，並以「先生」互稱，且都表達堅持「九二共識」，會後雙方先後召開記者會，並進行晚宴後便各自返國，兩岸領導人在分裂分治66年後首次會面，留下握手經典合照，也寫下歷史新頁。

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自從1949年中華民國政府遷台後，與中國共產黨及其新建立的「中華人民共和國」就沒有官方往來，就在2008年，國民黨重新執政，馬英九擔任總統後，兩岸氣氛改變，時至2012年在習近平就任中國最高領導人後，便開始有「馬習會」的構想，緊接著在2015年11月初，馬習會確定舉行的消息曝光。

馬習會的最終於2015年11月7日下午在新加坡香格里拉大酒店舉行，中國方面，派出習近平、時任中共中央政治局委員王滬寧、時任中共中央台灣工作辦公室主任張志軍等人陪同參加，台灣方面則有馬英九、時任總統府秘書長曾永權、時任國家安全會議秘書長高華柱、時任陸委會主委夏立言等人參加。

馬習會當天下午3點正式開始，馬英九與習近平兩位領導人先握手致意，時間長達1分鐘20秒，成為此會面最具歷史性的一刻。

習近平在致詞時提及，兩岸是「打斷骨頭連著筋的兄弟」，是「血濃於水的一家人」，更強調兩岸同胞攜手奮鬥，堅持「九二共識」，共謀中華民族偉大復興；馬英九則提出維繫兩岸和平繁榮的5點主張，包含鞏固「九二共識」，維持和平現狀，海峽兩岸在1992年11月，就「一個中國原則」達成的共識，簡稱九二共識。貨貿協議、兩會互設機構、與陸客中轉等，應該儘速處理。兩岸人民同屬中華民族、都是炎黃子孫，應該互助合作，致力振興中華。

在致詞後便進行約50分鐘的閉門會談，會後雙方並未簽署協議或發布聯合聲明，而是在會後先後舉行記者會，並在晚宴後各自返國。

時隔9年，今（10）日下午即將迎來「馬習二會」，此時馬英九已成卸任元首，習近平仍是中國國家主席，兩人身份大不同，二度馬習會雙方會做出何種表態，兩岸人民都在關注。


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