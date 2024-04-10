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影／字母哥「無碰撞倒地」、左小腿拉傷退場！與當年KD的情況相似

▲當家球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo無碰撞受傷退場，情況很像當年「KD」Kevin Durant當年的情況，目前確認是左小腿肌肉拉傷。（圖／美聯社／達志影像）
▲當家球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo無碰撞受傷退場，情況很像當年「KD」Kevin Durant當年的情況，目前確認是左小腿肌肉拉傷。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

密爾瓦基公鹿今（10）日在主場以104：91擊敗波士頓塞爾提克，但這對他們來說卻是一場苦澀的勝利，球隊當家球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo無碰撞倒地、受傷退場，檢查後確認為左小腿肌肉拉傷。字母哥的受傷方式，與當年「KD」Kevin Durant大傷的情況很像，發生在這樣的時刻，也讓人不禁擔心字母哥和公鹿本季的前景。

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此役第3節還剩下3分37秒時，公鹿發球，字母哥向前跑動，他突然感到腿部不舒服並倒地，之後就一直摸自己的左腿，球隊立刻讓他回到更衣室檢查，他雖然大部分時間是自己走回去的，但卻看起來有些一跛一跛。

字母哥的情況讓人很擔心，因為在2019年KD也是類似的狀況，在沒有任何碰撞的情況下突然受傷，當時KD先是右小腿受傷，並因此缺席了一段時間，之後在總冠軍賽第5戰復出，結果只打了約一節就阿基里斯腱斷裂，他整個2019-20賽季都因此沒有打。

公鹿官方確認字母哥是左小腿比目魚肌肌拉傷，ESPN記者Adrian Wojnarowski 透露接下來字母哥還將進行更精準的核磁共振檢查。醫學專家表示，字母哥的缺陣時間取決於左腿拉傷的嚴重程度， 一級拉傷是1-2周，2級拉傷是3-6周，3級可能就是整個賽季報銷的程度。

字母哥是公鹿攻防的「生命線」，他若缺陣球隊可能連首輪都過不了，考慮到公鹿今年首輪就可能碰到邁阿密熱火和費城76人兩支強隊，字母哥的傷情將考驗他們可以走多遠。但球隊也不能讓字母哥貿然付出，畢竟當年KD就是在戰情壓力下回歸，結果直接傷了阿基里斯腱，兩者之間的情況真的有些類似。

公鹿在對上塞爾提克之前吞下了4連敗，狀況相當低迷，而且是攻防表現都很差近，自己場均僅108.5分，失分則達到116.8分，投籃命中率僅有49%。

▲公鹿隊「字母哥」Giannis Antetokounmpo拿下33分13助攻，仍敗給爵士。（圖／美聯社／達志影像）
▲「字母哥」Giannis Antetokounmpo是公鹿隊核心球員，本季場均可得到30.7分11.6籃板6.5助攻。（圖／美聯社／達志影像）
字母哥本季場均30.7分11.6籃板6.5助攻，在離開本場比賽前，他已11投7中，得到了15分8籃板7助攻2阻攻。公鹿總教練Doc Rivers賽後受訪時表示，自己和大家一樣擔心字母哥的傷情，只希望他能沒事。

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