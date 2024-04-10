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AI GPU供貨交期大幅縮短　陸行之：對上游供應鏈好像不是好事

▲台灣戴爾昨日稱GPU缺貨問題已得到解決，回到正常交貨期8到12週，甚至可以更短交貨。對此，半導體分析師陸行之認為，對上游供應鏈好像不是好事。（圖／擷取自輝達YouTube直播）
▲台灣戴爾昨日稱GPU缺貨問題已得到解決，回到正常交貨期8到12週，甚至可以更短交貨。對此，半導體分析師陸行之認為，對上游供應鏈好像不是好事。（圖／擷取自輝達YouTube直播）

記者魏妤庭／台北報導

台灣戴爾昨（9）日稱AI伺服器需求強勁，GPU供貨交期已大幅改善，交貨期從去年底的40週，已回到正常交貨週期8到12週，甚至可以更短。對此，知名半導體分析師陸行之表示，4個月內交期從40週大幅縮短到8到12週，對AI GPU上游供應鏈並非純然好事。他認為，未來需求是否能跟上供給，若交期繼續縮短，恐幾週或幾季之後變成供過於求。

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在產能受限下，輝達AI GPU去年底供不應求，但台灣戴爾昨日稱GPU缺貨問題已得到解決，交貨期可以從去年底的40週，回到正常交貨期8到12週，甚至可以更短交貨。

對此，陸行之認為，交期從40週大幅下降到8到12週，甚至更短，這個訊息對AI GPU上游供應鏈「好像不是什麼好事」。他進一步說明，台灣戴爾拿到貨，是否代表其他廠商也都拿到貨了？小客戶交期4月初是25週，比台灣戴爾多一倍。再者，之前客戶拿不到貨必然重複下單，重複下單是否因不缺貨而全部取消，還是到今年第2季、第3季才取消。

此外，陸行之表示，4個月交期大幅改善，可能意味著輝達AI GPU供應鏈比輝達營收指引、市場預期生產了更多的AI GPU，但公司沒有說。同時，他提到，散熱大廠奇鋐法說會曾說過AI伺服器散熱零組件第1季有轉弱，不知道是否提前看到這個變化，而在4月份開始，交期減短後，產能、出貨持續增加，AI GPU需求是否能持續跟上供給，讓交期維持在8到12週，或是交期會持續縮短，幾週或幾季後變成供過於求，便是值得關注的部分。

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