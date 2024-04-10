內幕／憂馬習二會觸及統一敏感議題　國民黨全黨上下「挫在等」

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不過，由於傳出習近平談話仍將緊扣「統一」議題，觸動台灣敏感神經，因此國民黨上下都嚴陣以待，十分擔心當習近平談話觸及敏感議題時，馬英九的回應如何。
黨內人士分析，台灣關心馬習二會的焦點是，當談及九二共識時，習近平能否回到把九二共識視為一國兩制「前」的基調，若能退回到原汁原味的九二共識，那馬英九此行及此次會面就算是成功，若能維持一國兩制基調，也可說持平，但黨內最擔心的是，若習近平又增加了其他敏感的詞彙，勢必會造成重大影響。
該人士不客氣的說，馬英九與習近平的會面存在很大的風險，大家都深知習近平想要併吞台灣的野心，難道真的會給馬英九面子，而做出對台灣有利的論述？若明知這個機率很小，馬英九又為何在不可控的情況下堅持與習近平會面？
有民代私下說，這兩天上政論節目的國民黨人士都積極為馬英九赴陸辯護，辯護的重點不外乎就是馬英九是卸任元首，沒有黨職、公職，且和平與對岸交流是民意所趨，但大家心中都很清楚，一旦習近平講出敏感字眼，馬英九沒有強硬回擊或站穩立場，他們真的不知道要如何辯護，就算辯護，民眾也不會買單。
據了解，今不少政論節目都改為Live直播，就是要及時評論馬習會內容，民代私下說真的是「挫在等」，無論再怎麼淡化馬英九沒有公職、黨職的色彩，不可避免，大家還是會把馬英九視為藍營代言人；不過，也有民代很淡定說，畢竟離選舉還有一段時間，就算有衝擊，應該也不會造成太大影響，只要定調是民間交流、不代表官方立場，應該就沒有問題。
與中國的界線以及交流力度對國民黨而言，一直是很大的難題，藍營人士曝心聲，「傳遞和平穩定、兩岸降溫這些我們都認同，但是我們又不是執政黨，就算講了100次九二共識，民進黨又不支持九二共識。」
該人士也說，能理解馬英九想要證明他的歷史高度，證明只有他能跟中國對話，不過，這又會影響到國民黨，可能會被抹紅、被綠營攻擊，「馬習二會除了對個人傳達訊息有幫助外，實質上不會改變什麼」。