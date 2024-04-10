NBA／勇士大戰湖人有不能輸的壓力！美媒：若落敗主力可考慮輪休
NBA金州勇士今（10）日客場交手洛杉磯湖人，本場湖人主力前鋒戴維斯「AD」Anthony Davis因流感缺陣，將由「詹皇」LeBron James單人帶隊，其中美國媒體《The Athletic》勇士隨隊記者Anthony Slater就表示，「若今（10）日輸球，勇士基本上鎖定西區第10，可以開始考慮進行人員輪休」。
記者張志宇/綜合報導
勇士賽前以43勝、35敗排名西區第10，距離湖人僅有1.5場上，但勇士僅剩4場比賽，假設今（10）日輸球，勇士基本上很難追上第9的湖人，甚至是第8的沙加緬度國王（勇士距離2場勝差）。
勇士隨隊記者Anthony Slater則指出，「只要今天晚上取勝，勇士就還有機會晉升至西區第8，但若是輸給湖人，基本上就是鎖定西區第10，屆時將可以考慮開始輪休Stephen Curry、Klay Thompson、Draymond Green等主力球員。」
其中湖人本場Anthony Davis因流感缺陣，對此主帥Steve Kerr就表示，「這會改變我們今天比賽的進攻思維，但我們仍要打出過往的進攻，並在防守端做出強硬的回覆。」
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