馬英九登長城唱《長城謠》哭了！曾被中國禁唱20年：歌詞、典故曝

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《長城謠》是一首創作於中國抗日戰爭時期並至今傳唱的歌曲，由潘孑農作詞，劉雪庵作曲。1937年春，上海藝華影片公司開始拍攝潘孑農編劇的《關山萬里》，潘孑農邀請劉雪庵為影片配樂。由於上海八一三事變發生，影片沒有完成，但是劉雪庵把已經完成的影片插曲《長城謠》刊載在自辦的刊物《戰歌》上。
很快《長城謠》被一些青年抗日宣傳隊演唱。不久歌唱家周小燕在武漢合唱團獨唱領唱這首歌曲，次年她去法國留學，途經新加坡應百代唱片公司邀請，演唱灌制了《長城謠》唱片，這首歌曲更加廣為傳唱。
《長城謠》歌詞？
萬里長城萬里長 長城外面是故鄉
高梁肥 大豆香 遍地黃金少災殃
自從大難平地起 奸淫擄掠苦難當
苦難當 奔他方 骨肉離散父母喪
沒齒難忘仇和恨 日夜只想回故鄉
大家拼命打回去 那怕敵人逞豪強
萬里長城萬里長 長城外面是故鄉
四萬萬同胞心一樣 新的長城萬里長
《長城謠》為何曾被禁唱20多年？還有哪些名人唱過？
馬英九昨（9）前往北京八達嶺長城，率領政大東亞所名譽教授邱坤玄與青年學生一齊在長城上高唱《長城謠》，數度哽咽並以手帕拭淚。然而作曲家劉雪庵在1957年，因歌曲《何日君再來》和《壯志凌霄》的所謂歷史問題被打成右派，《長城謠》在中國大陸被禁唱長達20多年。
不過《長城謠》沒有被臺灣、香港遺忘，一代又一代傳唱下來。1979年劉雪庵被平反，《長城謠》的歌聲又從海外傳回。
直到1984年春節，香港歌手張明敏在北京電視台春節聯歡晚會演唱了《長城謠》，而此時79歲的劉雪庵已經雙目失明，病榻中聽了張明敏的演唱，百感交集，淚如雨下。
1994年，鄧麗君在最後一場演唱會上演唱《長城謠》，因對兩岸統一的期盼，將原歌詞中「全國的同胞」（或「四萬萬同胞」）改為「十一萬萬同胞」。