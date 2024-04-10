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馬英九登長城唱《長城謠》哭了！曾被中國禁唱20年：歌詞、典故曝

▲73歲的前總統馬英九出訪中國，昨（9）在長城上唱起《長城謠》，數度哽咽。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.23）
▲73歲的前總統馬英九出訪中國，昨（9）在長城上唱起《長城謠》，數度哽咽。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.23）

記者徐銘穗/綜合報導

73歲的前總統馬英九此次出訪中國，感觸良多，先在清明節祭黃帝軒轅氏時，哽咽呼籲牢記中華根源，後訪黃花崗也因讀了林覺民的「與妻訣別書」而掉淚，昨（9）在長城上唱起《長城謠》，更是哽咽了至少4次。事實上，《長城謠》曾被中國禁唱20多年，歌詞唱什麼？歷史典故為何？還有哪些名人唱過？《NOWnews今日新聞》帶讀者一文掌握。

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《長城謠》歷史由來？誰作詞譜曲？

《長城謠》是一首創作於中國抗日戰爭時期並至今傳唱的歌曲，由潘孑農作詞，劉雪庵作曲。1937年春，上海藝華影片公司開始拍攝潘孑農編劇的《關山萬里》，潘孑農邀請劉雪庵為影片配樂。由於上海八一三事變發生，影片沒有完成，但是劉雪庵把已經完成的影片插曲《長城謠》刊載在自辦的刊物《戰歌》上。

很快《長城謠》被一些青年抗日宣傳隊演唱。不久歌唱家周小燕在武漢合唱團獨唱領唱這首歌曲，次年她去法國留學，途經新加坡應百代唱片公司邀請，演唱灌制了《長城謠》唱片，這首歌曲更加廣為傳唱。

萬里長城。
▲萬里長城。（圖／NOWnews資料照）
《長城謠》歌詞？

萬里長城萬里長　長城外面是故鄉
高梁肥　大豆香　遍地黃金少災殃

自從大難平地起　奸淫擄掠苦難當
苦難當　奔他方　骨肉離散父母喪

沒齒難忘仇和恨　日夜只想回故鄉
大家拼命打回去　那怕敵人逞豪強

萬里長城萬里長　長城外面是故鄉
四萬萬同胞心一樣　新的長城萬里長

《長城謠》為何曾被禁唱20多年？還有哪些名人唱過？

馬英九昨（9）前往北京八達嶺長城，率領政大東亞所名譽教授邱坤玄與青年學生一齊在長城上高唱《長城謠》，數度哽咽並以手帕拭淚。然而作曲家劉雪庵在1957年，因歌曲《何日君再來》和《壯志凌霄》的所謂歷史問題被打成右派，《長城謠》在中國大陸被禁唱長達20多年。

不過《長城謠》沒有被臺灣、香港遺忘，一代又一代傳唱下來。1979年劉雪庵被平反，《長城謠》的歌聲又從海外傳回。

直到1984年春節，香港歌手張明敏在北京電視台春節聯歡晚會演唱了《長城謠》，而此時79歲的劉雪庵已經雙目失明，病榻中聽了張明敏的演唱，百感交集，淚如雨下。

1994年，鄧麗君在最後一場演唱會上演唱《長城謠》，因對兩岸統一的期盼，將原歌詞中「全國的同胞」（或「四萬萬同胞」）改為「十一萬萬同胞」。

▲鄧麗君講話很幽默。（圖／取自鄧麗君官方臉書）
▲1994年，鄧麗君在最後一場演唱會上演唱《長城謠》。（圖／取自鄧麗君官方臉書）

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