海軍女士官長闖紅燈撞死籃球明星高中生 賠588萬換免關
海軍艦隊指揮部海鋒大隊周姓女士官長，涉嫌闖紅燈衝撞前方一對剛下課準備返家的機車吳姓父子檔，其中坐在後座的17歲高中生更遭拖行10公尺，緊急送醫後搶救仍宣告不治，全案造成1死4傷。橋頭地院審酌，周女坦承犯行，並已支付588萬元與家屬和解，依過失致死罪判處6個月，得易科罰金，予以緩刑3年，可上訴。
社會組／綜合報導
判決指出，去年9月11日傍晚5時許，36歲周女開車前往海軍左營基地上課，行經高雄市左營區新庄仔路行經與翠華路交岔路口時，本應停等紅燈，疑因疲勞疏忽，貿然踩下油門，導致車輛暴衝往前闖紅燈，衝撞前方2部機車，包含正在待轉區停等紅燈的吳姓父子，再往前撞上橫向綠燈直行的小客車才停下，導致17歲吳姓高中生慘死，造成父子天人永隔，全案依過失致死罪嫌移送、起訴。
據了解，不幸身亡的吳姓高中生，目前就讀高三，在校為風雲人物，更是校隊籃球隊主力，噩耗傳出後，令師生們皆感到心痛與不捨。
橋頭地院審理，認為周女肇事後主動坦承犯行，也與被害人家屬達成588萬元和解，並已支付完畢，吳男家屬同意法院判處緩刑，並求處從輕量處；法官審酌周女符合自首要件，最後依過失致死罪判處她徒刑6月，得易科罰金，宣告緩刑3年。