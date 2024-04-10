顧立雄十項全能！曾兩度被點名接行政院長 堪比黨國時期的「他」
準總統賴清德未來的新閣員名單陸續公布，國安會秘書長顧立雄將轉任國防部長，是史上第七位文人國防部長。顧立雄是律師出身，但從政後卻從立委、黨產會主委，接著轉任金管會主委、國安會秘書長，現在又要轉任國防部長，專業能力橫跨法律、金融、國安與國會，過去有這麼全能的閣員，幾乎也只有監察前院長陳履安可比擬。
記者何哲欣／台北報導
顧立雄是台大法律系法學士、美國紐約大學法學碩士畢業，擔任執業律師期間幫不少綠營大咖辯護，包括前副總統呂秀蓮控告《新新聞》案、前總統陳水扁的國務機要費案、陳水扁女婿趙建銘的台開案等，還有一些民間關注的大案，如蘇建和案，馬政府執政時，他也擔任過洪仲丘案、太陽花學運的義務辯護律師。
2016年民進黨上台後顧立雄從政，從立委從立委、黨產會主委，接著轉任金管會主委、國安會秘書長，現在又要轉任國防部長，甚至2018年時任行政院長蘇貞昌卸任時，他也曾被點名接任行政院長，這次賴清德要找新閣揆，他也是口袋名單之一，足見他深獲民進黨大咖信任。
至於陳履安，是前副總統陳誠兒子，與前副總統連戰等人曾被並稱是「四公子」，他是美國麻省理工學院電機工程學系學士、美國紐約大學數學碩士，並獲數學系博士學位。
陳履安的資歷跨足教育、政治、經濟、商業等界，曾任監察院長、國防部長、經濟部長、行政院政務委員兼國科會主委、教育部常務次長、國華人壽董事長，等甚至還創辦台科大、辭修高中，更曾於1996年參選中華民國總統。