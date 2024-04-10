陳明珠切割恩師黃子佼！宣布終止經紀合約：已嚴重牴觸我道德底線
藝人黃子佼爆出私購未成年不雅片後，又遭到被害人加碼爆料性侵，再度點燃眾人怒火，演藝圈人士紛紛撻伐，更發起連署修法，引發全台民眾關注討論。今（10）日稍早，黃子佼的徒弟陳明珠也發出聲明譴責，並宣布終止與黃子佼的經紀合約，直呼：「已嚴重牴觸我的道德底線，這是為社會道德、法理所不容。」
記者詹鎰睿／綜合報導
陳明珠在臉書上發出聲明，「大家午安，這陣子收到許多的關心和問候，心裡仍然很不平靜。對不起讓大家擔心了。我與大家同步得知近期的新聞事件，很抱歉因為這幾天在處理合約內容的問題，所以延宕至今才有時間向各位說明。黃子佼先生曾是我非常敬重的前輩。於公，在專業上給予我寶貴的意見與教導；於私，感謝黃子佼先生過去在工作上的幫助與提攜。」
接著陳明珠強調，「但近日所爆發的新聞事件已嚴重牴觸我的道德底線，這是為社會道德、法理所不容。我本人嚴重譴責這樣的行為，更希望這個世界能有更多的善良和愛，讓每一個人能在妥善的保護中平安成長生活。因此本人宣布與黃子佼先生負責之『洒落嚴選行』終止經紀合約，未來我將與經紀人侑侑兩人攜手，繼續秉持專業謹慎的態度與熱忱面對工作，謝謝大家。」
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