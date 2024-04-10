賴清德打造AI內閣！國民黨點名十大劣跡雷區　酸只感到「BI」

桃園市議員凌濤、新北市議員江怡臻、台北市議員柳采葳、發言人楊智伃今日上午共同召開記者會，對賴清德、卓榮泰新內閣提出建言。
新北市議員江怡臻表示，數發部次長李懷仁先前在質詢台上疑似點頭打瞌睡還否認，連民進黨立委王世堅都嗆說「沒看過這麼惡劣的官員」，拜託卓榮泰千萬不要任用；此外，希望閣員體力用在正確的地方，不要再找類似衛福部次長王必勝養小三，前行政院長發言人陳宗彥「找小芸」、前總統府發言人Kolas Yotaka「爬聖母峰」等等閣員。
台北市議員柳采葳指出，現在電價高漲，經濟部次長曾文生竟然教大家烤麵包的時間來省電費；小吃物價飛漲，主計長朱澤民竟說蚵仔麵線只要20元；麵包價格上漲，農業部長陳吉仲竟然要大家多吃炒飯，這些言論都顯示官員不知人間疾苦。此外，交通部長王國材無能解決行人地獄，只會叫大家去搭「類火車」；前交通部長林佳龍無法解決高速公路堵車，竟教大家「當個聰明的用路人」。柳采葳強調，請賴清德當「聰明的準總統」，這些人通通都不要再用。
此外，陸委會副主委違規抽加熱煙，總統府侍衛超買萬條私煙，更凸顯蔡英文執政的荒謬與違法亂紀，柳采葳也呼籲新內閣應記取教訓，不可帶頭違規。
凌濤則說，十大雷區之外，第十一位大魔王是在蔡政府裡面「不具名官員」，例如先前討論預算法修法時，竟有不具名官員帶風向，亂扯相關修法將使未來大地震或經濟大蕭條的時候，不能啟用相關的預算，相關說法展現出這些官員對於預備金跟再預備金毫無專業素養，希望在賴清德的執政之下不要再出現。
凌濤強調，賴清德上午的記者會了無新意，提出AI標語，但台灣人看到卻只感到「BI」（悲哀），網友笑說講AI就提到ChatGPT，至少還可以回答問題，但過去這些閣員在質詢台從不好好回答民眾的問題，差ChatGPT太多，如果賴政府的內閣要說自己是AI，請先好好向ChatGPT學習。
凌濤也指出，國防部長傳由顧立雄出任，但顧卻毫無軍事履歷，且滿口戰狼，賴清德口中的創新，卻讓全民感到毛骨悚然，呼籲賴清德一定要避開這十大雷區，千萬不要讓所有的民眾感到毛骨悚然。
我是廣告 請繼續往下閱讀