陶晶瑩轟黃子佼行徑令人髮指！替張小燕喊冤「他老婆都不知道了」
黃子佼日前被檢方揭露長期購買偷拍影片，甚至有7部是未成年少女的不雅片，引發輿論譁然，連演藝圈大咖隋棠、小S也紛紛發聲，發起連署要求修法保護兒少。陶晶瑩昨（9）日在廣播中談到此事，對於黃子佼的行為痛批「令人髮指！」同時也替被牽連的張小燕喊冤，「他老婆都不知道，我們怎麼會知道？」
記者薛羽彤／綜合報導
陶晶瑩昨日在電台節目上，談到黃子佼購買未成年少女不雅片、K小姐指控黃在她17歲時性侵她，陶晶瑩痛批黃子佼的行為令人髮指，也憂心不知還有多少黑數。不少網友到張小燕臉書要她出面表態，只因黃子佼是她的徒弟，甚至質疑張小燕早知黃子佼的行徑，卻故意包庇，對此，陶晶瑩替張小燕喊冤，「拜託，他老婆都不知道他在房間裡幹嘛，我們怎麼會知道他在幹嘛。」認為一人做事應該一人當。
黃子佼涉嫌性侵再度被爆出，仍有不少人檢討被害人「妳自己要去他的工作室單獨相處的」，陶晶瑩怒斥「我不能去別人的工作室嗎？如果是一個演藝圈的長輩，我不能去他工作室嗎？我可以去，我去不代表你可以強暴我，那個才是問題！」她也心疼受害者，居然被檢討為何當年不勇敢說出來，「未經那樣的苦你就不要去勸人善，如果你是真的在那個年紀突然被性侵了，你覺得你當下都說得出來嗎？」
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