賴清德公布卓榮泰當行政院長 黃國昌批很遺憾：選一個公然說謊的
總統當選人賴清德公布未來閣揆將由民進黨前主席卓榮泰擔任，卓榮泰則邀請鄭麗君擔任副院長，秘書長則是邀請國發會主委龔明鑫擔任，行政院發言人由前賴競總發言人陳世凱擔任，而有評論稱為形同「報恩內閣」。對此，民眾黨立委黃國昌今（10）日表示，是不是報恩內閣是其次，但對於賴清德的選擇很遺憾；他喊話卓榮泰，不要把公然說謊的壞習慣帶到立法院。
記者邱新博／台北報導
黃國昌今天於立法院接受媒體訪問，對於卓榮泰擔任行政院長，是不是報恩內閣？黃國昌說，是不是報恩內閣可能還是其次，他對於賴清德選卓榮泰，「我只能說很遺憾，怎麼會選一個會公然說謊的來當院長？」
黃國昌說，過去立法院正副選舉，卓榮泰說沒介入，但明明就有介入，還心虛刪文、改臉書文章，「我是奉勸卓榮泰，既然賴清德提名你，公然說謊的壞習慣，不要帶到立法院。」至於被問及顧立雄將擔任國防部長，黃國昌表示，還未正式公布的就不評論。
至於昨日立法院會，民眾黨團的覆議案，沒人到場投票掛零，黃國昌說，這整件事太可笑，理由很簡單，人事長上禮拜來黨團拜會說明，350萬被凍結預算對他們推動有困難，且當初凍結理由是希望公務人員調薪機制法制化作出具體規劃跟承諾，而人事長在拜會的時候也清楚說明，所以同意人事長可以交付委員會，沒必要反對。
黃國昌批評，民進黨玩兩面手法，一方面找行政部門拜會、一方面在國會上演這個戲碼，昨天都看在眼裡。