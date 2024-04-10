黃子佼命格「連旺20年」！報應時間點曝光　孟耿如這原因不切割

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而孟耿如、張小燕自從黃子佼捲入ＭeToo醜聞以來，始終對他不離不棄，沈嶸分析3人是「堅強的利益一條龍」，孟耿如一方面為黃子佼的貴人，但她的名氣、財富和事業能量不夠強，無法旺到老公，反倒是男方生旺女方，因此孟耿如才離不開黃子佼。
至於張小燕，沈嶸說她不只是黃子佼第一大貴人，能量上還非常生旺黃子佼，「這股生旺的能量極強，猶如滔滔江水般倒灌在黃子佼身上」，不過目前黃子佼引發大眾公憤，張小燕認為如果在風頭浪尖出面，不管說什麼都會被攻擊，加上自己已經退休，現在只想安穩地生活，寧願等事件過去再說，所以要她表態很困難。
黃子佼付費下載7部未成年少女裸露影片被判緩起訴，孟耿如在老公道歉後發文：「未成年的性議題事件，做錯了該罰，該承擔，該面對，這點完全不置可否，判決的結果完全尊重司法給的懲處！」不過一句「黃先生未了解販售者影片的取得來源，而忽略了網站背後細思極恐的犯罪問題」被網友罵翻，張小燕則是至今保持噤聲不語，同樣讓部分民眾不解。
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