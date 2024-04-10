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黃子佼命格「連旺20年」！報應時間點曝光　孟耿如這原因不切割

▲命理師發現黃子佼（左）命格連旺20年，分析報應時間點、孟耿如不願切割原因。（圖／記者葉政勳攝）
▲命理師發現黃子佼（左）命格連旺20年，分析報應時間點、孟耿如不願切割原因。（圖／記者葉政勳攝）

記者楊穎軒／綜合報導

黃子佼從去年6月開始陸續被控訴性騷擾、猥褻和性侵多名年輕女性，雖然部分案件證據不足，加上與被害人和解而不起訴，但又被發現購買偷拍未成年少女影片，重大惡行引發輿情怒火。命理師沈嶸表示，黃子佼命格「連旺20年」，不過現在旺運已經過去，所以報應即刻到來，也揭露他的老婆孟耿如、恩師張小燕不願放棄黃子佼的原因，「3人就是堅強的利益一條龍」

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沈嶸昨（9）日在臉書發文，指出黃子佼不愧是具備「命格連旺20年之人」，過去20年因為處在旺運中，不僅接連獲頒金鐘獎，就連惡報也不明顯，這段期間同時得到張小燕、孟耿如的支持，不過她說，黃子佼「現在因為旺運已過，所以惡報即刻爆發現形」

▲▼黃子佼性醜聞爆發前，事業如日中天，工作接不完。（圖／NOWnews資料照）
▲▼黃子佼（上圖左）性醜聞爆發前，事業如日中天，工作接不完。（圖／NOWnews資料照）
▲黃子佼性醜聞爆發前，事業如日中天，工作接不完，荷苞賺滿滿。（圖／NOWnews資料照）
而孟耿如、張小燕自從黃子佼捲入ＭeToo醜聞以來，始終對他不離不棄，沈嶸分析3人是「堅強的利益一條龍」，孟耿如一方面為黃子佼的貴人，但她的名氣、財富和事業能量不夠強，無法旺到老公，反倒是男方生旺女方，因此孟耿如才離不開黃子佼

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▲孟耿如為家人堅強，發言還是被網友罵到臭頭，處境令人心疼。（圖／NOWnews資料照）
至於張小燕，沈嶸說她不只是黃子佼第一大貴人，能量上還非常生旺黃子佼，「這股生旺的能量極強，猶如滔滔江水般倒灌在黃子佼身上」，不過目前黃子佼引發大眾公憤，張小燕認為如果在風頭浪尖出面，不管說什麼都會被攻擊，加上自己已經退休，現在只想安穩地生活，寧願等事件過去再說，所以要她表態很困難

黃子佼付費下載7部未成年少女裸露影片被判緩起訴，孟耿如在老公道歉後發文：「未成年的性議題事件，做錯了該罰，該承擔，該面對，這點完全不置可否，判決的結果完全尊重司法給的懲處！」不過一句「黃先生未了解販售者影片的取得來源，而忽略了網站背後細思極恐的犯罪問題」被網友罵翻，張小燕則是至今保持噤聲不語，同樣讓部分民眾不解。

▲沈嶸全文。（圖／沈嶸臉書）
▲沈嶸全文。（圖／沈嶸臉書）
▲沈嶸全文。（圖／沈嶸臉書）
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