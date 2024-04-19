癮君子長期咳嗽又氣虛？醫師示警風險！一招潤肺有解

俗話總說「沒有一根煙解決不了的事情」，但長期抽菸會讓身體暴露在各種風險之中，尤其長期抽菸的癮君子，三不五時會出現咳嗽、卡痰、氣虛等問題，嚴重一點則是一說話就咳嗽，喉嚨總是有痰，講個兩、三句話就得時常清喉嚨，或是沒走幾步路或爬個樓梯，便覺得整個人氣喘吁吁。
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頤鳴堂中醫診所主治醫師周宗翰表示，因為抽菸會生成很多痰，還有焦油沉積肺部，才會一直覺得胸悶、呼吸不到氣，想要從根本減緩這些症狀，還是要減少抽菸的頻率，來降低對身體的危害，但對於這些癮君子而言，因為尼古丁有成癮性，要戒除菸癮較困難，建議可以透過口香糖或是薄荷糖的輔助，來幫助減少抽菸的頻率與數量。
周宗翰醫師也建議，可以透過日常服用行氣散來幫助改善這些症狀，像是中藥材中的甘草、桔梗、貝母等，主要功能可幫助潤肺化痰，而抽菸導致肺部焦油沉積，可以透過行氣改善沉積，像是三七、丁香、沒藥等中藥材，可以幫助活血、疏肝解鬱，推動癮君子的氣血循環，因為癮君子的病兆、症狀，往往伴隨著氣虛血瘀一起出現，透過這些中藥材可以補氣活血。
除了作息改善、盡可能戒除菸癮之外，行氣散中的薄荷腦，更能幫助提升行氣效果，周宗翰醫師點出，冰片跟薄荷腦會有涼感，薄荷腦可以消炎止痛，又能達到矯味用途、醒腦舒壓，排除腦部壓力，還能有戒菸、抽菸減量的效果。其次可以透過喝魚腥草茶，清肺洩肺熱，來改善抽菸成癮的狀況。
周宗翰醫師也提醒，長期抽菸者容易會有發炎的情形，如果真的無法戒菸，日常還是多吃蔬菜水果，透過抗氧化食物，來提升對身體的幫助，而民眾想要擺脫長期咳嗽還有容易氣虛的問題，則是可以透過調整作息跟行氣散這類型中藥輔助，但根本之道醫師還是呼籲民眾可以減少抽菸。