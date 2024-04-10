挺月經平權！立委提案女性生理用品免營業稅 財長：有更好方式
立法院財政委員會今（10）審查「加值型及非加值型營業稅法修正草案」，朝野立委力挺「月經平權」，提案女性生理期用品免營業稅，希望減輕女性負擔。不過，財政部長莊翠雲認為，大部分國家都沒有免徵，國內免稅也都有政策目的，沒有針對個別產品給予免稅，況且營業稅都內含在商品售價中，廠商不見得會如實反應在商品價格上，還有更好的方式可以讓婦女朋友得到補助，像是免費贈送或發放兌換券。
記者顏真真／台北報導
婦女朋友因生理期每月都得購買生理用品，也多一份支出。立法院財委會今日審查修正「加值型及非加值型營業稅法第8條」，明列月經生理用品免營業稅。提案之一的民進黨立委黃捷就指出，她一直希望趕快推動性別平權，以達到「月經平權」，女性一生從初經到停經，一生平均有400多次月經，一次月經周期要用掉30至40片衛生棉，換算下來一生要花10萬元以上買生理用品。此外，根據勞動部統計，台灣社會存在非常嚴重性別不平等薪資結構，女性薪資為男性8成左右，加上每月生理用品的支出，更容易暴露在月經貧窮的健康風險下。
民眾黨立委黃珊珊也認為，生理用品免營業稅在其他國家都有實施，英國、肯亞等都免稅，蘇格蘭甚至免費，她希望5%營業稅可以回饋到消費者，而不是生理用品價格不變。
財政部在書面報告中則指出，目前多數採加值型營業稅的國家沒有此措施，且如果營業人未將減稅利益全數反映至商品售價，不僅民眾無法受惠，反而會使國庫每年以約新台幣3.8億元的稅損，補貼生產及銷售女性生理用品的廠商，也恐使其他銷售類似產品，像是嬰幼兒、成人紙尿褲或衛生紙等營業人都要求比照，損及營業稅及一般消費稅特性，擴大稅收損失。
在今日財委會回覆立委質詢時，財政部長莊翠雲也進一步說明，根據財政部參酌其他國家，目前只有英國、澳洲和加拿大針對女性生理用品免稅，不過，主要是這些國家的稅率相當高，英國高達20%，澳洲則是10%。她強調，台灣的5%營業稅都是內含在商品中，若取消營業稅，廠商不見得會如實反應在商品價格，消費者不見得能享受到免稅的好處，而國內營業稅給予免稅都是有政策目標，也沒有針對個別產品給予營業稅免納。
莊翠雲認為，其實還有更好的方式可以減輕婦女朋友這方面負擔，比如免費贈送或是發放兌換券，這補貼方式，可能更為有效，她表示，達到一個政策目的要有效，而且是必要，這是財政部的優先考量。