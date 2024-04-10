綠最強政壇夫妻檔！顧立雄、王美花深獲重用 2016年迄今屹立不搖
國安會秘書長顧立雄將轉任國防部長，他與妻子、經濟部長王美花從2016年民進黨政府上台後，一路獲重用。過去扁政府時期的經濟部長宗才怡，外傳他的先生陳建隆也曾被安排擔任財政部長，但夫妻檔分別掌管經濟、財政兩大部會爭議過大，最後作罷，宗才怡擔任經濟部長任職48天後，也因質詢時遭立委砲轟，自喻為「誤闖政治森林的兔子」後請辭。
記者何哲欣／台北報導
不過之後民進黨仍不乏政壇夫妻檔。如現任《中央社》董事長李永得，過去曾任文化部長、客委會主委，他的妻子是有漂亮寶貝稱號的立委邱議瑩。曾任立委的尤美女，他的先生黃瑞明是現任大法官。金管會副主委蕭翠玲，他的先生是曾任國安局長陳明通。
至於藍營最有名的夫妻檔，當屬花蓮縣長徐榛蔚與國民黨立院黨團總召傅崐萁。傅崐萁曾任9年縣長，之後轉戰立委，縣長交棒給妻子徐榛蔚，如今徐榛蔚兩屆縣長任期也將屆滿，徐榛蔚也曾任不分區立委，夫妻倆都曾任立委、先後擔任花蓮縣長長達17年，也是花蓮的傳奇。
不過相較之下，顧立雄與王美花的資歷更為特殊，兩人專長都是法律，但王美花原本擔任經濟部智慧財產局局長，2016年7月被升為經濟部次長，2019年3月再升部長，掌控全國經濟政策。
顧立雄也是律師出身，但之後也曾擔任金管會主委、國安會秘書長、國防部長，從法律跨行到金融、國安與國防，相當罕見。