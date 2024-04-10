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花蓮翰品酒店停業！9成員工遭資遣　勞動部助就業轉銜、47人登記

▲花蓮翰品酒店提前重建，9成員工遭資遣，勞動部啟動就業轉銜機制，目前有47人登記。（圖／花蓮翰品酒店提供）
▲花蓮翰品酒店提前重建，9成員工遭資遣，勞動部啟動就業轉銜機制，目前有47人登記。（圖／花蓮翰品酒店提供）

記者李琦瑋／台北報導

4月3日台灣發生芮氏7.2強震，花蓮災情慘重，雲朗觀光集團旗下、超過40年歷史的花蓮翰品酒店宣布停業，提早啟動原訂明年改建計劃，今（10）日將向花蓮縣政府提報大量解僱計畫書，資遣9成員工。為維護花蓮翰品員工就業權益，勞動部啟動專案轉銜機制，主動協助員工重返職場，目前已收取47名員工求職登記表。

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勞動部表示，花蓮翰品酒店原有94名員工，因無法營運被迫歇業，預計4月份解僱69人、5月份解僱17人，目前未收到員工申訴，花蓮縣政府社會處及勞動部勞動力發展署昨天下午就進駐酒店，協助員工轉業、就業輔導。

勞動部勞動力發展署北分署今天說明，第一時間掌握相關資訊後，即偕同花蓮縣政府社會處直接進場辦理就業資源說明會，迅速啟動就業轉銜機制。

北分署表示，該署花蓮就業中心昨天在說明會上關懷安撫員工情緒，提供失業給付、就業轉銜、職業訓練及天災臨工措施等資訊，協助在場勞工了解自身權益，並掌握政府相關服務資源。

北分署說，該署主動提供就業協助，已成立「翰品就業服務專案」，直接於說明會現場彙收求職登記表，掌握員工名冊，並將指派專人進行個案管理及追蹤關懷，更將依個別員工需求，提供後續就業媒合、職業訓練、失業認定、技能檢定及創業等就業協助，透過一案到底服務模式，積極協助失業員工排除就業障礙，重返職場。截至4月9日，已收取47名員工求職登記表，北分署將持續掌握受資遣員工需求，提供客製化服務。

北分署提到，因應花蓮震災對在地廠商可能造成的影響，北分署將持續關注、即時提供各項就業服務措施，保障勞工權益；同時，也透過單一窗口服務及簡便快捷的程序，迅速協助災區民眾早日完成家園重建工作。有關花蓮地區就業服務相關訊息，民眾可洽詢花蓮就業中心(03) 8323-262；玉里就業中心(03)8882-033或撥打免付費客服專線0800-777-888。

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