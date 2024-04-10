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台版N號房危機！創意私房處理龜速　薛瑞元承諾「今天發文封網」

▲衛福部長薛瑞元表示，今（10）日就會發文給數位部、針對偷拍論壇「創意私房」執行封網措施。（圖／記者吳翊緁攝，2024.03.28）
▲衛福部長薛瑞元表示，今（10）日就會發文給數位部、針對偷拍論壇「創意私房」執行封網措施。（圖／記者吳翊緁攝，2024.03.28）

記者林志怡／台北報導

藝人黃子佼近期遭爆是偷拍論壇「創意私房」的高級會員、並持有真人兒少性影像，引發社會公憤、要求相關單位下架該論壇，但衛福部稍早仍持續強調，依據現行規範，需要與法務部溝通、或依循申訴程序。民進黨立委洪申翰質詢時直言應依循母法處理，衛福部長薛瑞元則承諾，今（10）日就會發文通知數位部、針對該網站進行封網。

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洪申翰指出，《性侵害犯罪防治法》第13條、《兒童及少年性剝削防制條例》第8條內容中都有明定，通過網路內容防護機構、主管機關、警察機關或其他機關，已知有相關犯罪嫌疑情事，「應先行限制瀏覽或移除與第四章犯罪有關之網頁資料」，即外界強力呼籲執行的「停止解析」。

因此，洪申翰認為，按理母法這樣規範，「先行限制瀏覽」、「移除網頁資料」應該是發現相關犯罪情事，就能直接採取的行動，但《兒童及少年性剝削防制條例施行細則》卻又訂立了前提，需要「無法聯繫業者」，或是「業者不服從下架」，才能即時強制採取前述作為，等於自捆手腳。

洪申翰也痛批，現在大家所稱的「台版N號房」就是這樣做，網頁上有10餘萬支影片，當衛福部要求下架其中一支，他就服從辦理下架那一支影片，藉此來保住其他違法影片、供會員繼續瀏覽，規避了停止解析或封網的可能性，《施行細則》嚴重限制了母法設定能採取的作為。

薛瑞元表示，現在有2個概念需要釐清，其一是「針對個別影片下架」，其二是「針對整個網站的處理」；但洪申翰認為，如果衛福部採取這樣的窄化解釋，面對現實根本「行不通」、是再一次的「自捆手腳」、「窄化工具」，行政上封網根本不可能，與先前衛福部所稱的、可以下達行政命令也自相矛盾。

對此薛瑞元表示，實行細則的修正需要通過立法院，但依據母法，衛福部可以先行發文通知數位部進行封網。

民進黨立委黃捷進一步追問，目前創意私房現在都還搜尋得到，衛福部有無能力將其停止解析或下架？薛瑞元表示，雖該網站在國外，但數位部已經講說技術上沒問題，會就趕快發文給數位部。

此外，薛瑞元也提到，為了讓後續衛福部有能力去做主動搜尋、考量隱私問題，需要法律授權，才能通過數位技術處理，把可疑的網站找出來。

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