影／詹皇「單核」又輸！勇士134:120力克湖人 附加賽排位有變數
NBA金州勇士今（10）日客場交手洛杉磯湖人，此戰勇士有不能輸的壓力，湖人主力Anthony Davis則因流感缺陣，僅靠「詹皇」LeBron James單獨帶隊，勇士靠著Stephen Curry、Klay Thompson合轟50分，與Draymond Green、Chris Paul合計送出19次助攻，終場勇士以134:120戰勝湖人，勇士在今（10）日獲勝後，距離西區第9的湖人僅有0.5場勝差。
記者張志宇/綜合報導
勇士開賽火力就全開，首節靠著三分球8中6，單節就打出39:29攻勢，次節三分球火力不減，團隊11中7，整節打下33:31的攻勢，上半場結束以71:60領先湖人。
來到第3節湖人發起反攻，一度在3分10秒時，靠著Jaxson Hayes得分，將比分追至86:91僅有5分落後，但勇士阻止湖人的反撲，終場勇士就以134:120拿下比賽勝利。
根據《The Athletic》勇士隨隨隊記者Anthony Slater指出，「只要今天勇士取勝，勇士就還有機會晉升至西區第8，但若是輸給湖人，基本上就是鎖定西區第10。」隨著勇士收下勝利，勇士與湖人的勝場差僅剩0.5場，目前距離西部第8與第7的沙加緬度國王與鳳凰城太陽，都紛紛僅有1場與2場勝差，仍有機會在季後賽前改寫排位。
值得一提，湖人本場Anthony Davis因流感缺陣，對此主帥Steve Kerr就表示，「這會改變我們今天比賽的進攻思維，但我們仍要打出過往的進攻，並在防守端做出強硬的回覆。」從本場比賽中來看，勇士本場確實有做好防守策略，選擇放空湖人外圍射手，阻止LeBron James坦克切入得分，這也是今（10）日湖人在追分時陷入苦戰的主因，因為LeBron James被限制住了。
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