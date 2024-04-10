IU開唱「女粉拿礦泉水整場狂揮」 她一看瓶身超驚奇：水要大賣了
南韓「國民妹妹」IU（李知恩）日前睽違5年來台舉辦兩場巡演，吸引至少2萬人湧入台北小巨蛋，一名女粉絲8日發文分享，看IU演唱會期間，發現前方粉絲整場演出不時高舉2瓶礦泉水揮舞，甚至還拍攝水瓶，讓她相當納悶，直到散場後看到瓶身才恍然大悟，原來是最新的應援方式，直呼：「那個人是天才，下次我也要！」網友則笑說水會賣到斷貨。
記者楊穎軒／綜合報導
女粉絲在臉書便利商店社團發文，透露看IU第二場演唱會，進場時見到前面有位女生，不知道為何一直拍自己的2瓶礦泉水，表演中間拿手燈揮一揮後，再拿起礦泉水不停揮動，讓她百思不得其解，一直到散場後，她到超商買水喝，看到水瓶上印有「I」和「U」的英文字母才頓悟，「那個人是天才，第一次知道礦泉水也能拿來應援，如果還有下次我也要！」
網友看到原PO附上的照片，紛紛表示：「聰明，應援渴了還可以喝」、「會發現這個真的是真愛」、「很有創意」、「哇！好厲害的應援」、「水要大賣了」、「買不到票，這個只好買一組了...」還有人貼心提醒：「水要喝光啦，不然手會酸！」
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