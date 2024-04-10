藍嗆「文人部長」沒帶過兵 綠委舉國外實例：德防長比顧立雄斜槓
準總統賴清德新內閣人事陸續曝光，備受外界關注的國防部長一職，傳由國安會秘書長顧立雄接掌，也將成為史上第七位文人部長；針對藍營傳出反彈意見，質疑顧立雄沒帶過兵、軍事素養堪憂，民進黨立委莊瑞雄今（10）日於黨團記者會中表示，國外文人部長很正常，例如德國防長也是律師，還比顧立雄斜槓、幹過體育部長，顧立雄對國防事務涉獵非常充分，期待好的人才能在國防部長位置發揮。
記者陳宜加／台北報導
莊瑞雄表示，文人部長在國外有很多先例，德國國防部長也是律師，還比顧立雄斜槓，幹過體育部長、內政部長，另外還有英國、日本、印度等，甚至瑞士有女性國防部長，瑞士機隊建置完成、戰力也有所提升，在國外文人部長已經是非常正常。
莊瑞雄說明，2002年也已經修訂國防二法，顧立雄確實是很斜槓，律師、國大、立委、黨產會主委、金管會主委甚至國安會，都讓人驚艷，國民黨會批評他是工具人，好的人才在每個位置幹得有聲有色，連續2年率領國安高層參加蒙特瑞會談，這是台、美國安甚至很多軍購重要平台，顧立雄對國防事務涉獵非常充分。
莊瑞雄指出，過去陸軍當國防部長，在野黨批評不懂空軍、海軍；海軍來了又說不懂陸軍、空軍，有不同軍種組成，國防部長在國防二法修訂後，相信文人部長的出任會進入國家常態，這也非台灣獨創，好的人才在國防部長位置發揮，外界可以拭目以待。