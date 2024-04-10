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南亞為林口廠火警造成恐慌致歉　強調廢氣監測濃度在正常範圍

▲南亞塑膠新北林口廠7日凌晨傳出火警，雖未造成人員傷亡，但新北市多個行政區發布空汙警報。為此，南亞塑膠致歉，並強調廢氣監測濃度在正常範圍。（圖／翻攝畫面）
▲南亞塑膠新北林口廠7日凌晨傳出火警，雖未造成人員傷亡，但新北市多個行政區發布空汙警報。為此，南亞塑膠致歉，並強調廢氣監測濃度在正常範圍。（圖／翻攝畫面）

記者許家禎／台北報導

南亞塑膠新北林口廠7日凌晨傳出火警，雖未造成人員傷亡，但新北市多個行政區發布空汙警報，還傳出周邊民眾有多起噁心、頭暈案例，新北環保局也派人稽查。為此，南亞塑膠今（10）日聲明指出，環境部化學署及新北市環保局於工廠周圍與下風處佈點監測，空氣品質監測值皆在正常範圍，惟此次火警煙塵於大氣擴散過程中造成民眾恐慌與不便，致上最高歉意。

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台塑集團旗下南亞林口廠區CPP工廠之成品倉庫，7日凌晨2點左右發生火警，無人員傷亡，初步統計原料及成品損失損失1430萬元，詳細起火原因及財損待後續詳加調查。該起事件雖未造成人員傷亡，但有市議員質疑環保局放水，空品監測車竟停6公里以外。

為此，新北環保局回應，火災發生後，空品監測車停放位置擇定於人口聚集處及下風處，此為根據專業判斷，屬於適當且正確觀測點位，是稽查人員在火場上下風處，以儀器進行的數據監控，並在整理後如實對外公告，以提早預警民眾防範異味影響，對於外界指控難以理解且無法接受，嚴重打擊第一線市府員工士氣。

而南亞塑膠則對這起事件再度做出說明，指出事故地點該廠內使用聚丙烯(C3H6)n 99%及少量碳氫化合物助劑1%作為原料，產出聚丙烯薄膜成品，經燃燒會排放出二氧化碳、水及煙塵等物質，環境部化學署及新北市環保局於工廠周圍與下風處佈點監測，空氣品質監測值皆在正常範圍。

南亞指出，CPP工廠是一般塑膠加工製程，包括製造、儲存、處理及產出之廢棄物等階段均無運作公共危險物品，4月8日新北市消防局危管科會同經發局等7位稽查員入廠聯合稽查，查核結果CPP工廠未運作公共危險物品，且林口廠區其他工廠之公共危險物品種類、存放位置、數量、倍數均正常，與申報資料一致。

南亞表示，此次火警事故，產生之廢氣雖經主管機關環保部門監測濃度均在正常範圍內，惟煙塵於大氣擴散過程中，造成民眾恐慌與不便，致上最高歉意，且同時對參與救災之消防隊與環保監測相關人員及地方各級民代關心與指導，表達謝意及敬意。


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