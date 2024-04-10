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桌榮泰新上任打造「AI內閣」！民眾黨開酸：叫老百姓問SIRI好了

▲賴清德今正式公布首波內閣人事布局，由卓榮泰擔任新閣揆。（圖／資料照片）
▲賴清德今正式公布首波內閣人事布局，由卓榮泰擔任新閣揆。（圖／資料照片）

記者莊蕙如／台北報導

有關賴清德準總統公布新內閣人事案，準閣揆卓榮泰首次亮相記者會提到AI創新內閣。對此，民眾黨發言人吳怡萱表示，卓榮泰沒有提到實際執行的方法，一登場就示範「聽君一席話，如聽一席話」，那老百姓乾脆問「SIRI」就好。

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吳怡萱表示，新的行政團隊必須要能拋棄過往傲慢陋習，豎起耳朵傾聽民意，最忌「活在雲端」不接地氣，但準閣揆卓榮泰提到AI創新內閣，卻沒有實際執行的方法，一登場就示範「聽君一席話，如聽一席話」，那老百姓乾脆問「SIRI」就好。

吳怡萱認為，創新是種思維，不是冠上「AI」就是創新，政府效能提升、部會間溝通順暢並如實回應民意，也不是只靠人工智慧就能達成，最重要的還是要回歸政策層面，制定對的政策遠比「標題治國」更重要。

吳怡萱說，面對蔡政府8年執政留下急需解決的包袱，新內閣成員能否「大破大立」展現開創性，我們抱持懷疑。

吳怡萱指出，賴清德準總統，面對兩岸惡意螺旋上升，國內屢屢爆發重大食安、地震突顯危老都更等問題，甚至錯誤能源政策導致的光電弊案等等，都亟待新的執政團隊傾聽民意，迅速接手解決，背負領航國家前進的重責大任，不該將重點放在「包裝形象」、「標題口號」，民眾對於新內閣的期待值會大打折扣。

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