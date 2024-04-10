徐巧芯狂讚統神好男人！開酸吳崢：在老闆公布新內閣前一天鬧事

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統神在直播中認為自己指的未成年是17歲，要求吳崢回去要求民進黨修法，不可與16至18歲者發生性關係。同時還提到「王必勝找小三還能升官你就不毛骨悚然嗎？」砲火相當猛烈。
徐巧芯今天表示，吳崢批評統神後，現在卻縮了，改口攻擊是指國民黨，根本硬拗，連王必勝問題都不敢回答。這場辯論辜負自己的期待，每個人皆有想法，錯誤想法的實踐會受到法律制裁。
徐巧芯今日也提到，關於昨天吳崢的直播放送事故現場，她是想說成全統粉吳姓發言人的心願，雙方又聲稱有意願通話，才輾轉牽線讓兩方得以進行一場公共論辯，她表示，「沒想到高中生自己講到翻車卻跑來怪我。不就典型的惱羞成怒？」
徐巧芯也大讚統神表示，講到這件事，雖然統神老是出一張嘴，敢噴敢講，時常語出驚人，可是有老婆的他，在女生貼上來親他時立刻反應不接受，事實上對老婆很好，也很照顧小孩，不吸毒。他的思想社會本就不需要認同，但並不犯法。犯法的是將不當思想在真實社會實踐，因而產生犯罪事實的黃子佼、炎亞綸等人。
徐巧芯也直指吳崢，稱他過去說「小模陪睡根本棒」，還持續追蹤已經真正跟未成年發生關係並拍攝影片產生犯罪的炎亞綸。她怒批，「請問這算不算助長性侵害、兒少性剝削之行為？有沒有令自己也覺得毛骨悚然？」
徐巧芯最後說，吳崢不用假意擔心，你得先擔心你老闆要你搶得版面，到底是不是這樣的版面吧。聽說今天好幾位綠營立委都在抱怨，自己政黨的發言人竟然在老闆公布新內閣前一天晚上鬧事，「有這種隊友還需要敵人嗎。」連自己人都不買單，真的可憐哪。