台積電熄火、520概念股撐盤也沒用！台股尾盤翻黑下跌32點

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權值股跌多漲少，台積電昨日創下新高後，今日拉回整理，早盤一度下跌9元來到810元，午盤雖然跌點收斂，不過終場下跌4元或0.49%，收在815元；鴻海開高後跳水翻黑，尾盤更是遭到賣單調節，跌幅擴大到3.5元或2.22%，收在154.5元；只有聯發科力守紅盤，開高走高大漲35元或3.02%，來到1195元。
權值股欲振乏力，電子資金成交比重也下降到61%，也因此看到領漲族群就是520政策概念股，準總統賴清德下個月20日將正式上任，今日也公布第一波內閣名單，也激勵520概念股紛紛走高，軍工概念股漲勢整齊，亞航開盤就鎖在漲停價位40.85元，跳空站上所有均線，長榮航太上漲逾9%，差一步攻上漲停，正基、榮剛漲逾4%，晟田、台船、駐龍漲逾2%。
同為520概念股的重電族群也有零星表態，亞力衝上漲停板，這是連續三根漲停、再創歷史新高，和大漲逾5%，大亞、華電漲逾2%。
此外，生技族群也一片紅通通，杏國、奈米醫材、福永生技亮燈漲停，保瑞上漲逾9%，差一步攻上漲停，馬光-KY、華安漲逾5%。
災後重建概念股續強，其中又以營建股最為亮眼，太將、太設、國建亮燈漲停，全坤建漲逾9%，宏璟漲逾7%。
不過還是有電子股表態，就是記憶體族群，受惠於研調機構集邦看好記憶體報價將會持續上漲，再加上財報也傳出好消息，激勵威剛帶量攻上漲停，創下將近三年來新高，十銓漲逾5%，宇瞻上漲逾2%。