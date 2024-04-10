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台積電熄火、520概念股撐盤也沒用！台股尾盤翻黑下跌32點

▲台北股市今（10）日表現較為震盪，尾盤在賣單調節之下，終場下跌32.67點，收在20763.53點，成交量為4253.5億元。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（10）日表現較為震盪，尾盤在賣單調節之下，終場下跌32.67點，收在20763.53點，成交量為4253.5億元。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市今（10）日表現較為震盪，權王台積電股價一度下跌9元、來到810元，拖累台股翻黑，所幸在520概念股的拉抬力抗空軍，台股在上午10點之前成功翻紅，最高點來到20853.69點，再度創下歷史新高，不過尾盤在賣盤調節之下，終場下跌32.67點，收在20763.53點，成交量為4253.5億元。

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台股走勢震盪，反觀昨日走勢疲態的中小型股、今日重振旗鼓上攻、開高走高，櫃買股市上漲1點或0.39%，來到255.93點，成交量為1134億元。今日個股成交量前五名為：矽統、中工、亞力、聯電、新光金；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、亞力、技嘉、中興電。

權值股跌多漲少，台積電昨日創下新高後，今日拉回整理，早盤一度下跌9元來到810元，午盤雖然跌點收斂，不過終場下跌4元或0.49%，收在815元；鴻海開高後跳水翻黑，尾盤更是遭到賣單調節，跌幅擴大到3.5元或2.22%，收在154.5元；只有聯發科力守紅盤，開高走高大漲35元或3.02%，來到1195元。

權值股欲振乏力，電子資金成交比重也下降到61%，也因此看到領漲族群就是520政策概念股，準總統賴清德下個月20日將正式上任，今日也公布第一波內閣名單，也激勵520概念股紛紛走高，軍工概念股漲勢整齊，亞航開盤就鎖在漲停價位40.85元，跳空站上所有均線，長榮航太上漲逾9%，差一步攻上漲停，正基、榮剛漲逾4%，晟田、台船、駐龍漲逾2%。

同為520概念股的重電族群也有零星表態，亞力衝上漲停板，這是連續三根漲停、再創歷史新高，和大漲逾5%，大亞、華電漲逾2%。

此外，生技族群也一片紅通通，杏國、奈米醫材、福永生技亮燈漲停，保瑞上漲逾9%，差一步攻上漲停，馬光-KY、華安漲逾5%。

災後重建概念股續強，其中又以營建股最為亮眼，太將、太設、國建亮燈漲停，全坤建漲逾9%，宏璟漲逾7%。

不過還是有電子股表態，就是記憶體族群，受惠於研調機構集邦看好記憶體報價將會持續上漲，再加上財報也傳出好消息，激勵威剛帶量攻上漲停，創下將近三年來新高，十銓漲逾5%，宇瞻上漲逾2%。

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