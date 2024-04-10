尊重內閣人事權 江啟臣：謙卑再謙卑還不夠、盼卓榮泰各黨都溝通
總統當選人賴清德今天宣布，由民進黨前主席卓榮泰，搭配青平台基金會董事長鄭麗君出任正副閣揆。立法院副院長江啟臣說，8年前蔡英文當選時強調「謙卑再謙卑」，如今時空已然不同，他要呼籲賴政府，「我們尊重你的內閣安排，內閣也要以民為本、以民意為優先、尊重民意」。
記者顏幸如／台中報導
江啟臣今（10）日上午出席台中市政府農民節表揚大會，媒體詢問對於賴清德正式宣布人事案的看法，江啟臣表示，520新政府在即，民眾對新內閣期待很高，8年前蔡英文政府剛執政時強調謙卑，此時他同樣要呼籲賴政府，「我們尊重你的內閣，也請內閣以民為本、以民意為依歸、尊重民意」。
江啟臣說，立院朝野各黨大家都是理性問政、代表民眾監督政府，就是希望國家可以更好、社會發展更進步、人民關心的法案政策能獲得充分討論，無論是新政府或新國會，這都是共同的方向。
對於閣揆人選，江啟臣說，卓榮泰當過行政院秘書長、代理過民進黨主席、當過立委，在民意和行政單位都有經驗，但新立院和過去8年不同，卓榮泰必須體察到現在民意變化，列為施政出發點，並掌握和立院溝通的重點。他呼籲新內閣未來在卓院長帶領下，必須充分了解民意，與民意機關多溝通政策。他特別強調「不管任何黨派都一定要溝通」，才有助於政策推動。
至於其他新內閣人選，江啟臣認為，整個團隊形成後，社會自有公評，但除了閣員名單，大家更在乎行政團隊的表現，以及切身相關的政策法案及預算。