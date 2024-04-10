《不夠善良的我們》賀軍翔滾床單 林依晨驚回20年前：氣味好熟悉
林依晨在台劇《不夠善良的我們》首集跟劇中老公賀軍翔就有床戲，兩個人才剛睡醒，想趁著兒子還沒起來先溫存一番，賀軍翔主動邀約，接著直接壓住林依晨熱吻纏綿，演出許多夫妻的日常情趣。被問到劇中床戲，林依晨驚覺這是他倆繼《愛情合約》之後，睽違20年再有親密戲，害羞摀嘴笑說，「那個氣味…我覺得突然有種很熟悉的感覺！有點像是從《愛情合約》熱戀的狀態，突然轉進了婚姻裡，有不同的互動方式。」
記者羅凌筠／綜合報導
《不夠善良的我們》開播首周兩集便揭曉林依晨與許瑋甯在劇中是賀軍翔的前後任女友，無獨有偶，兩位女主角在18年前演出《惡作劇之吻》也愛上同一個男人！許瑋甯聽到18年這個數字覺得吃驚，「不要去算時間都沒有覺得有這麼久欸！」她驚嘆即使這麼多年過去，林依晨也一樣保有赤子之心，林依晨則是稱讚對方，「瑋甯在《惡作劇之吻》裡面子瑜的形象，現在又更鮮明了，我覺得更美麗、強大與自信。」
談到《不夠善良的我們》首播劇情中，許瑋甯被賀軍翔的媽媽嫌棄，現實生活如果發現男友的媽媽不滿意自己該怎麼辦？林依晨會給自己嘗試的機會，「我會設停損點，試個2年真的不行，我覺得大家都不要勉強。」下一秒又換答案說，「或是轉為地下化吧！」就算偷偷愛也不想和對方媽媽硬碰硬。許瑋甯也認同，「她就不喜歡你了，你再卯足全力她也不懂你在幹嘛，那大家就各自安好吧。」
至於情敵如果是許瑋甯，林依晨先是開玩笑回，「就讓他直接愛上她好了！」話鋒一轉認為男友的態度決定一切，許瑋甯也認同要看另一半的心態，但如果男友心向著對方，她就會果斷放棄，「假如另一半對情敵沒有界線，我就兩個都不要了！但如果有界限，我會為自己爭取。」
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