NBA附加賽戰況總整理！勇士、湖人一決高下　柯詹生涯第23次對決

快評／從「勇湖大戰」看季後賽走勢　既視感！勇士火網編織完成

▲金州勇士球星Stephen Curry單場外線6投6中，即使對手盡力撲防，仍不受影響。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士球星Stephen Curry單場外線6投6中，即使對手盡力撲防，仍不受影響。（圖／美聯社／達志影像）

專欄作家/橘爸

NBA經典「勇湖大戰」今(10)日登場，此役不僅是「柯詹」Stephen Curry和LeBron James生涯在例行賽的第23度對決，更是兩隊附加賽卡位爭奪戰，最終結局由勇士雙位數大勝，比賽中也出現許多亮點。

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「柯詹」對決成經典  Curry暫時當贏家

Stephen Curry和LeBron James生涯在例行賽的第23度對決，前22次雙方各拿11勝，平分秋色，而本場比賽Curry領軍的勇士獲勝，生涯例行賽對戰成績超車。

勇士、湖人堪稱本季難兄難弟，原本都被點評為奪冠大熱門，但戰績載浮載沉，明星賽後就一起在9、10名徘徊，如今更有可能在附加賽中一戰定勝負。而根據統計，Stephen Curry和LeBron James生涯在季後賽交手28次，Curry斬獲17勝，占優勢。

▲金州勇士柯瑞（Stephen Curry）過去和洛杉磯湖人詹皇（LeBron James）進行過無數次經典的勇湖大戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士柯瑞（Stephen Curry）過去和洛杉磯湖人詹皇（LeBron James）進行過無數次經典的勇湖大戰。（圖／美聯社／達志影像）
勇士開啟季後賽模式

近況絕佳的勇士在近9場比賽拿下8勝，僅落後第9名湖人0.5場勝差，雖然要搶8需要自助、人助，但勇士顯然已經開啟季後賽模式，此役「浪花兄弟」Stephen Curry和Klay Thompson合轟50分，瘋狂跑轟體系有望在季後賽上演。

▲金州勇士明星大前鋒Draymond Green狂轟5記三分球。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士明星大前鋒Draymond Green狂轟5記三分球。（圖／美聯社／達志影像）
強大跑轟體系 Green也開火

提到勇士連霸時期的強大跑轟體系，當時幾乎全員都有三分球能力，編織成強大的進攻火網。此役絕對有過去的既視感，明星前鋒Draymond Green收起火爆脾氣，不僅防守上有貢獻，全場三分球7投中5，還貢獻10助攻，也讓勇士全場攻勢行雲流水。

值得一提的是，Draymond Green單場至少投進5個三分球，已經是2017年2月8日對上公牛的往事，當時Green全場三分6中5。

▲金州勇士球星Stephen Curry單場外線6投6中，領軍全隊飆26顆三分球轟炸湖人，AD缺陣、詹皇內線進攻難發揮。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士球星Stephen Curry單場外線6投6中，領軍全隊飆26顆三分球轟炸湖人，AD缺陣、詹皇內線進攻難發揮。（圖／美聯社／達志影像）

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