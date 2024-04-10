快評／從「勇湖大戰」看季後賽走勢　既視感！勇士火網編織完成

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Stephen Curry和LeBron James生涯在例行賽的第23度對決，前22次雙方各拿11勝，平分秋色，而本場比賽Curry領軍的勇士獲勝，生涯例行賽對戰成績超車。
勇士、湖人堪稱本季難兄難弟，原本都被點評為奪冠大熱門，但戰績載浮載沉，明星賽後就一起在9、10名徘徊，如今更有可能在附加賽中一戰定勝負。而根據統計，Stephen Curry和LeBron James生涯在季後賽交手28次，Curry斬獲17勝，占優勢。
勇士開啟季後賽模式
近況絕佳的勇士在近9場比賽拿下8勝，僅落後第9名湖人0.5場勝差，雖然要搶8需要自助、人助，但勇士顯然已經開啟季後賽模式，此役「浪花兄弟」Stephen Curry和Klay Thompson合轟50分，瘋狂跑轟體系有望在季後賽上演。
強大跑轟體系 Green也開火
提到勇士連霸時期的強大跑轟體系，當時幾乎全員都有三分球能力，編織成強大的進攻火網。此役絕對有過去的既視感，明星前鋒Draymond Green收起火爆脾氣，不僅防守上有貢獻，全場三分球7投中5，還貢獻10助攻，也讓勇士全場攻勢行雲流水。
值得一提的是，Draymond Green單場至少投進5個三分球，已經是2017年2月8日對上公牛的往事，當時Green全場三分6中5。