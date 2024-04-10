去年中國辣椒粉100%逐批查驗「沒查蘇丹紅」 薛瑞元道歉了
中國辣椒粉日前被檢出含有蘇丹紅、且大量流入市面，引發台灣食安危機，當時衛福部食藥署稱，已在去（2023）年12月11日採取100%逐批查驗，合格才能輸入，但民眾黨立委黃國昌踢爆，當時100%逐批查驗的只有「農藥」、沒有「蘇丹紅」，衛福部長薛瑞元也承認疏失，「我在這裡要先道歉，可能是我們的指令不夠明確」。
記者林志怡／台北報導
立法院衛環委員會今日會議討論再生醫療法與再生醫療製劑條例草案，黃國昌質詢時表示，雖食藥署多次在立法院報告、對外新聞稿中稱，從2023年12月11日起，就針對中國辣椒粉採取100%逐批查驗措施、檢驗合格才能輸入。
但黃國昌表示，經檢視違規品項進口時間，一直到1月24日、2月17日等都還有含有蘇丹紅的辣椒粉輸入台灣，甚至還流入市場、被查出有蘇丹紅，這件事情是怎麼發生的？「難道逐批就驗是假的嗎？」
對此薛瑞元說，「我在這裡要先道歉，可能是我們的指令不夠明確」。他坦言，中央下達100%逐批查驗的指令後，邊境檢驗單位原本就是以查農藥為主，所以就以為是針對農藥100%逐批查驗，沒有針對蘇丹紅逐批查驗，「所以這是我們的錯。」
黃國昌也點名食藥署長吳秀梅說明相關邊境檢驗措施，後表示，「部長剛剛解釋了農藥的部分，部長也很有風度，我欣賞部長這種態度，做錯就糾正錯、道歉，這是一個政務官該有的基本風範，而不是做錯了，還繼續說謊、硬凹」、「部長有擔當，出來幫署長（吳秀梅）擋子彈，而且你（薛瑞元）的說明是對的。」