ESPRIT破產台灣門市早收光！林青霞尪曾暴賺900億：登全球富豪榜

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隨ESPRIT創辦人夫婦離異，邢李㷧陸續收購股權後，成立「思捷環球」在香港上市，市值高峰一度超過1700億港元（約新台幣近7千億），邢李㷧也順利躋身全球500大富豪榜，流行版圖遍布全球40多個國家。
ESPRIT最火紅的時候，在台灣擁有28間門市，更曾於當時台北市最昂貴的東區商圈、SOGO百貨忠孝館正對面，開出兩個店面寬、三層樓高的旗艦店，一二樓擺設女裝、三樓則展示男裝，週週進貨並將服飾細分為Collection都會系列、Casual休閒系列，甚至打造副牌edc by ESPRIT；還一度賣起生活配件等日常用品。
當時一走進ESPRIT東區旗艦店，是符合周邊上班族適穿的知性ESPRIT Collection系列，除了基本黑白灰褐實穿中性大地色系，還會穿插帶有歐美風格的俐落剪裁洋裝；Casual休閒系列以舒適好穿的日常服飾為主，也找得到圖騰印花的流行款，受到年輕族群喜愛；而強調奔放活力的副牌edc by ESPRIT，則更迎合時下潮流，不少大學生也很愛逛。
然因不敵ZARA、H&M、UNIQLO等快時尚崛起，ESPRIT業績開始下滑；又遭遇新冠肺炎疫情打擊，年中財報驚傳虧損達40億港元（約近新台幣151億元）進行組織重整，母公司「思捷環球」不只結束中國大陸市場營運，2020年陸續關閉新加玻、馬來西亞、香港門市，完全撤出亞洲市場同時收光台灣門市，僅留部份歐洲分店力挽狂瀾。
不過ESPRIT的虧損卻沒有停止，根據2023年財報，ESPRIT得負債從2022年的6.42億港元擴大至22.4億港元，上個月底先是瑞士子公司聲請破產，如今比利時也向法院提交破產聲請。雖ESPRIT聲明比利時子公司不堪連年虧損、破產難以避免，強調不會對母公司集團造成重大負面影響，將維持正常業務運作。但風光一時的潮牌ESPRIT，已然蒙上陰影。