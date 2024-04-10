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ESPRIT破產台灣門市早收光！林青霞尪曾暴賺900億：登全球富豪榜

▲香港潮牌ESPRIT昔經林青霞尪邢李㷧上市，暴賺900億登全球富豪榜。今零售商思捷環球瑞士及比利時子公司聲請破產；早因不敵ZARA等快時尚崛起及疫情打擊，2020年收光台灣門市。（圖／翻攝自ESPRIT FB）
▲香港潮牌ESPRIT昔經林青霞尪邢李㷧上市，暴賺900億登全球富豪榜。今零售商思捷環球瑞士及比利時子公司聲請破產；早因不敵ZARA等快時尚崛起及疫情打擊，2020年收光台灣門市。（圖／翻攝自ESPRIT FB）

記者蕭涵云/綜合報導

曾在台灣開出28間門市的香港潮牌ESPRIT，零售商「思捷環球」瑞士及比利時子公司相繼聲請破產。其實該品牌早因不敵ZARA、H&M、UNIQLO等快時尚崛起，加上新冠肺炎疫情打擊，已於2020年完全撤出亞洲市場時收光台灣門市。昔日由林青霞尪邢李㷧擔任亞洲代理商，隨ESPRIT於80年代大受青少年歡迎，陸續收購創辦人股權後上市，市值高峰一度超過1700億港元（約新台幣近7千億），順利躋身全球500大富豪榜，並在全盛時期卸任套現暴賺233億港幣（約新台幣近900億），風光一時。

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ESPRIT由Douglas Tompkins與Susie Russell夫婦於1968年在美國舊金山創立，供應男女裝、及童裝等商品；1971年邢李㷧擔任亞洲代理商，林青霞不僅私服經常穿搭ESPRIT被拍入鏡，還親自到門市挑貨血拼，用行動力挺老公品牌，助攻品牌順利於80年代大受青少年歡迎，從香港紅至台灣等亞洲市場並推廣到歐洲。

▲ESPRIT全盛時期在台灣有28間門市。（圖／翻攝自ESPRIT FB）
▲ESPRIT全盛時期在台灣有28間門市。（圖／翻攝自ESPRIT FB）
隨ESPRIT創辦人夫婦離異，邢李㷧陸續收購股權後，成立「思捷環球」在香港上市，市值高峰一度超過1700億港元（約新台幣近7千億），邢李㷧也順利躋身全球500大富豪榜，流行版圖遍布全球40多個國家。

▲林青霞去年底體態豐腴。（圖／林青霞微博）
▲林青霞私下曾多次穿著ESPRIT或到門市逛街被拍入鏡，以行動力挺老公邢李㷧的品牌。（圖／林青霞微博）
ESPRIT最火紅的時候，在台灣擁有28間門市，更曾於當時台北市最昂貴的東區商圈、SOGO百貨忠孝館正對面，開出兩個店面寬、三層樓高的旗艦店，一二樓擺設女裝、三樓則展示男裝，週週進貨並將服飾細分為Collection都會系列、Casual休閒系列，甚至打造副牌edc by ESPRIT；還一度賣起生活配件等日常用品。

▲紅極一時的ESPRIT，曾是上班族與大學生都愛逛的品牌。（圖／翻攝自ESPRIT FB）
▲紅極一時的ESPRIT，曾是上班族與大學生都愛逛的品牌。（圖／翻攝自ESPRIT FB）
當時一走進ESPRIT東區旗艦店，是符合周邊上班族適穿的知性ESPRIT Collection系列，除了基本黑白灰褐實穿中性大地色系，還會穿插帶有歐美風格的俐落剪裁洋裝；Casual休閒系列以舒適好穿的日常服飾為主，也找得到圖騰印花的流行款，受到年輕族群喜愛；而強調奔放活力的副牌edc by ESPRIT，則更迎合時下潮流，不少大學生也很愛逛。

▲ESPRIT服飾年齡層廣，男女、童裝都有。（圖／翻攝自ESPRIT FB）
▲ESPRIT服飾年齡層廣，男女、童裝都有。（圖／翻攝自ESPRIT FB）
然因不敵ZARA、H&M、UNIQLO等快時尚崛起，ESPRIT業績開始下滑；又遭遇新冠肺炎疫情打擊，年中財報驚傳虧損達40億港元（約近新台幣151億元）進行組織重整，母公司「思捷環球」不只結束中國大陸市場營運，2020年陸續關閉新加玻、馬來西亞、香港門市，完全撤出亞洲市場同時收光台灣門市，僅留部份歐洲分店力挽狂瀾。

▲時裝零售商ESPRIT宣布瑞士與比利時子公司陸續聲請破產。（圖／美聯社／達志影像）
▲時裝零售商ESPRIT宣布瑞士與比利時子公司陸續聲請破產。（圖／美聯社／達志影像）
不過ESPRIT的虧損卻沒有停止，根據2023年財報，ESPRIT得負債從2022年的6.42億港元擴大至22.4億港元，上個月底先是瑞士子公司聲請破產，如今比利時也向法院提交破產聲請。雖ESPRIT聲明比利時子公司不堪連年虧損、破產難以避免，強調不會對母公司集團造成重大負面影響，將維持正常業務運作。但風光一時的潮牌ESPRIT，已然蒙上陰影。


台灣28間門市收光！ESPRIT不敵虧損　比利時子公司聲請破產

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