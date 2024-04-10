黃子佼出事牽連張小燕！Lulu昔發文力挺 神隱1周遭諷：不表態嗎
藝人黃子佼近日被爆出購買未成年少女偷拍影片、被K小姐指控性侵，這次連演藝圈大咖們陶晶瑩、小S、隋棠等人也無法容忍，發起連署要求修法保護兒少。黃子佼的師父張小燕遭到網友炎上，認為她該出面表態，如今連黃子佼的徒弟Lulu（黃路梓茵）的臉書也淪陷，湧入大批網友質問她「不要以為沒出聲就沒事情喔，連漢典都有分享連署，妳真是令人失望」。
記者薛羽彤／綜合報導
黃子佼爆醜聞，身邊的人從老婆孟耿如到師父張小燕，都受到牽連，現在連Lulu也難逃被網友炎上。Lulu於3日在臉書上發布關於地震的文章，底下出現不少網友批評「妳不出來表態？整個神隱？師父強暴未成年？」、「趕快把師傅送的骯髒的愛馬仕包還他，如果妳再可愛一點，當初也會是黃子佼淫魔下的犧牲品」、「最近的佼哥妳覺得怎樣？去年有發言，這次想聽聽妳的發言」、「這位lulu大姐，你要不要替你黃師父說說呢。」
去年6月黃子佼被爆出性騷風波，當時演藝圈有不少人力挺他，盼外界給他改過自新的機會，連Lulu也有發文表態，「從我進圈子之後所認識的佼哥，就是一個努力生活且無私提攜後輩的人。雖然曾經的錯誤無法彌補，但我們很多後輩對他的感謝是沒有因此而減少的。」如今黃子佼又爆性醜聞，Lulu不僅沒回應，也神隱1周不敢發文，才會有網友到她的臉書下留言，希望她對此事發表意見。
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