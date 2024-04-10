MLB／鄧愷威收拾賽揚強投Snell爛攤子 非戰之罪！投到沒力才掉分
在開季以2年6200萬美元（約19.6億台幣），加盟MLB舊金山巨人的2屆賽揚強投Blake Snell，在昨（9）日巨人生涯初登板，面對華盛頓國民僅投3局就失3分退場，其中我國好手鄧愷威也在此戰後援3.1局失掉3分，賽後受訪時Blake Snell也談到鄧愷威，「對自己表現感到不滿，認為要他後援這麼多局數，對鄧愷威來說，對這樣一位剛上大聯盟的新人十分不公平。」
記者張志宇／綜合報導
根據《The Athletic》巨人隨隊記者Andrew Baggarly表示，「Bob Melvin認為鄧愷威在昨天的比賽表現簡潔有力，但在進到第4局時感到疲憊，才選擇換上Taylor Rogers，抓下剩餘的出局數。」
昨鄧愷威主投3.1局，用61球，被敲出3安失掉2分，但在這3.1局投球中，鄧愷威是在6局登板，一路續投至9局上才失掉2分，本場失分集中在最後的0.1局，對於本場的表現，賽揚強投Blake Snell則透露，「讓鄧愷威吃到快4局的投球十分抱歉，全因為我只投了3局，我對自己並不滿意，我讓他處於不利的位置，這對一個想在大聯盟出人頭地的新人十分不公平。」
巨人主帥Bob Melvin透露，「由於Blake Snell比較晚進入賽季，原本預計這場比賽至少要投用60球投滿4局，但由於用球數已經超出太多（用球數72球），只讓他投完3局就退場。」
對於本場比賽糟糕的狀態，Blake Snell則透露，「這一個糟糕的開始，我必須調整好自己，從現在開始變好，這才是最重要的。」